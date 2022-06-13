نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين خصم من 20 وحتي 70% هدايا مجانية وخصومات ولا في الخيال في المقال التالي
عروض العثيم الاثنين هايبر العثيم يتواجد في المملكة العربية السعودية، فهو يقوم بتقديم العروض القوية والكبيرة مع الخصومات الرائعة والمذهلة للغاية خلال شهر يناير، كما أن تلك الخصومات والعروض التي يقدمها هايبر بنده فيتم توافرها وتواجدها على كل المنتجات والمستحضرات التي يريدها ويتطلبها كافة الأعمار المتنوعة، على كل من المستلزمات الغذائية وكذلك الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية وغيرها من مستحضرات يتم تواجدها في الهايبر.
عروض العثيم الاثنين
شركة العثيم تكون شركة مساهمة تكون متواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر تلك الشركة من السلاسل القوية والكبيرة المتواجدة في الترتيب الذي يكون برقم اثنان في الأسواق المركزية من جهة المبيعات بعد سوق بنده الذي يكون تابع إلى مجموعات صافولا.
كما أن شركة العثيم قد صنفته مجلة تدعى فوربس تتواجد في أمريكا سنة 2016 بأن هايبر العثيم يكون من الأسواق الكبيرة والقوية من مائتي شركة تتواجد في العالم العربي.
عروض العثيم المملكة العربية
- سعر الكيلو جرام من الجبن سارا الإسطنبولية تكون 26.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من لحم التيس البلدي مع العظام يكون بسعر 54.95 ريال سعودي.
- سعر العلبة من اللبنة فورد جايت هنغاري مقدار 2.75 كيلو جرام تكون 54.75 ريال سعودي.
- المكدوس السوري من النوع هالي للكيلو جرام يكون بسعر 15.95 ريال سعودي.
- الكيلو جرام من الزيتون الأخضر الأردني يكون بسعر 14.95 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم
- الجبن البراميلي هالي لبن أبقار مقدار كيلو جرام يكون سعرها 19.95 ريال سعودي.
- الكرتون من التمر المجدول الخالدية الصندوق يكون بسعر 9.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الحلويات المشكلة الفاخرة تكون بسعر 34.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
- 250 جرام من زود معمول بر تمر بغير السكر للعلبة الواحدة سعرها يكون 6.95 بدلًا من 8.50 ريال سعودي.
- القهوة العربية البربرية الداكنة مقدار كيلو جرام سعرها يكون 39.95 ريال سعودي.
- 227 جرام من الكاكاو نوعه هالي البودرة تكون بسعر 10.50 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الاثنين خصم من 20 وحتي 70% هدايا مجانية وخصومات ولا في الخيال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.