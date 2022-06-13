شوف كارفور تطرح أقوي مفاجآتها “كرنفال الذهب” خصومات ولا في الخيال

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عمر شويل - جدة كارفور تعلن عن طرح أقوي عروضها الترويحية، حيث تم فرض خصومات وتخفيضات على جميع الأجهزة الكهربائية والسلع الموجودة بالعرض الجديد والمتاح حتى 21 يونيو الجاري، وأغلب السلع المطروحة في العرض الجديد عبارة عن عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية مثل الشاشات والثلاجات بالإضافة إلى البوتوجازت وغيرها من الأدوات المنزلية.

كارفور تعلن طرح أقوي مفاجآتها “كرنفال الذهب” خصومات ولا في الخيال:-

تعمل كارفور على اجتذاب الملايين من العملاء داخل مصر، ولهذا فهي تضع في نصب أعينها، أن تشتمل العروض التي تقوم بطرحها داخل فروعها المنتشرة بأغلب أنحاء الجمهورية على السلع والمنتجات التي تحرص الأسر المصرية على اقتناؤها والتزود بها، حيث تعد هذه السلع والمنتجات جزء أساسياً من احتياجات الأسرة، ويمكن التعرف على السلع المطروحة بالعرض الجديد والمتاح حتى يوم 21 يونيو الجاري من خلال مشاهدة مجلة العروض التالية:-

ومن مجلة العروض السابقة يتبين لنا الخصومات والتخفيضات المفروضة على الأجهزة الكهربائية مثل الشاشات والثلاجات وغيرها، وذلك على سبيل المثال لا الحصر كما يلي:-

السلعة السعر قبل الخصم السعر بعد الخصم نسبة الخصم تليفزيون سامسونج 55 بوصة سمارت ل أي دي 11999 جنيه 9999 جنيه 16% تليفزيون أل جي 50 بوصة سمارت أل أي دي 9999 جنيه 8399 جنيه 16% غسالة أل جي أتوما تيك تحميل علوي 13 كيلو جرام 7599 جنيه ميكرويف توريندو 900 وات 25 لتر 2599 جنيه 2249 جنيه 13% تليفزيون توشيبا حجم 32 بوصة سمارت أل أي دي 4599 جنيه 3799 جنيه 17% تليفزيون جاك 32 بوصة أل أي دي 2899 جنيه 2399 جنيه 17% تليفزيون سينيكس 32 بوصة أل أي دي 3199 جنيه 2799 جنيه 12% تليفزيون توريندو سمارت ال أي دي 32 بوصة 4299 جنيه 3499 جنيه 18%

ويعد العرض الجديد من كارفور واحداً من سلسلة العروض الترويجية القوية التي يتم طرحها للعملاء، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتق المواطنين في مصر، وتشجيعهم على شراء كافة احتياجاتهم من مختلف أنواع السلع والأصناف والمنتجات بأقل الأسعار وأجود المنتجات، بالإضافة إلى إتاحة التقسيط المريح، والذي يتوقف على دخل المشتري، وقدرته المالية.

هذا وتعمل كافة السلاسل التجارية في مصر على اجتذاب العملاء لديها، وذلك من خلال القيام بطرح عروضاً ترويجية تتضمن تخفيضات وخصومات خيالية وذلك لتخفيف العبء الواقع على كاهل الأسرة.

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