نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة السحرية لتنظيف البطاطين وتعطيرها وهتفور اى بقع فى ثوانى هترجع جديدة تانى على الناشف بدون ماء ولا بانيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخلطة السحرية لتنظيف البطاطين وتعطيرها ، لقد انتهى فصل الشتاء وبدأ فصل الصيف لذا تقوم جميع ربات البيوت بتنظيف المنزل وتغيير الفرش من الشتاء إلى الصيف كذلك أيضاً يشمل هذا البطاطين في تابعة لفصل الشتاء حيث تستخدم للتدفئة طول الفصل وعند دخول الصيف لا يمكن تحملها، لذلك تبحث السيدات عن طرق تعطيرها نتائج جيدة دون أن تشعر بالتعب عند القيام بغسيلها بطريقتها المعتادة، ونحن وضعنا هذا في عين الاعتبار وجئنا إليكم بأفضل المكونات التي سوف تجعل البطاطين جديدة وخالية من الأتربة والأوساخ.

الخلطة السحرية لتنظيف البطاطين وتعطيرها

هناك كثير من الطرق الذي يتم استخدامها لتنظيف البطاطين ولكن أغلبها متعب ولكن طريقتنا هذه سوف تساعدكم كثيراً في تنظيفها وتعطيلاها ويمكنك اتباع الآتي:

تنظيف البطاطين بالخل وملح الليمون

تعتمد هذه الخلطة على مجموعة مميزة من المواد الطبيعية التي تعمل على إزالة البقع وتقضي أيضاً على الفيروسات والحشرات وتجعل البطاطين كما ولو كانت جديدة ويمكن أن يتم استخدامها بهذه الطريقة:

المكونات:

صابون سائل.

1 كوب خل.

2 ملعقة ملح الليمون.

معطر ملابس.

ماء.

زجاجة بخاخ.

فرشاة ناعمة.

خطوات التنظيف:

في وعاء متوسط الحجم يتم وضع جميع المكونات السابقة.

ثم البدء في خلطها بشكل جيد ومن ثم توضع في زجاجة بخاخ.

بعدها يتم رش البطاطين بالمزيج والتركيز على الأماكن الموجود بها البقع.

يتم فركها جيداً بفرشاة ناعمة وتترك لمدة 15 دقيقة.

يتم استعمال منشفة مبللة بالماء ويتم مسح البقع بها بعد الانتهاء من التنظيف يجب أن يتم تجفيفها بفوطة أخرى نظيفة.

يجب أن يتم وضعها في الهواء والشمس حتى تجف بطريقة أفضل.

كما أن الشمس والهواء تقضي على الجراثيم والميكروبات العالقة بأنسجة البطاطين كذلك تقتل الحشرات وبالتحديد بق الفراش.

طريقة لإزالة الأتربة من البطاطين

من السهل أن يتم إزالة الأتربة من البطاطين فما عليك سوى أنك تضعين البطاطين مفرودة على السرير أو على السجاد وابدئي بشفط الأتربة منها عن طريق استعمال المكنسة الكهربائية حتى تقوم بشطف الأتربة التي تتراكم بين أنسجة البطاطين.

فقومي باستعمال رأس المكنسة الخاص بتنظيف المفروشات والستائر حتى يكون من السهل التخلص من الأتربة بشكل سهل وبسيط ثم يتم وضعها على الوجه الآخر ويتم تكرار نفس الخطوات فهذا قد يساعد على تنظيفها بطريقة جيدة.