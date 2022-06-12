شوف التخفيضات الكبرى من لولو هايبر ماركت على البقالة والسلع بأسعار مميزة

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اشتري كافة مقاضيك من السلع التموينية والبقالة من لوول هايبر ماركت في عروض المهرجان الفلبيني الجديدة، عروض مميزة على منتجات جديدة داخل الهايبر من الأطعمة الفلبينية والآسيوية والمستوردة من مختلف الدول حول العالم، يمنحك لولو ماركت تجربة مميزة للتسوق وشراء مستلزمات المنزل ومنتجات العناية الشخصية والحصول على خصومات كبيرة، ومن بين السلع المعروضة أجود أنواع الأرز البسمتي، الزيوت، المعلبات، منتجات الألبان والمخبوزات الطازجة. لولو هايبر ماركت يعرض هايبر لولو أكثر من سبعين نوع مختلف من الأسماك الطازجة يومياً من بينها سمك الحليب السلماني سعر الكيلو 14.90 ريال بدلاً من 21.95 ريال بخصم نقدي 7.05 ريال.

احصل على كيلو من سلطعون محلي كبير مقابل 10.90 ريال بدلاً من 13.95 ريال.

حبار كامل سعر الكيلو 24.90 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال.

حضري أشهى الوصفات من لحم العجل الهندي الربع الأمامي سعر الكيلو 32.90 ريال بدلاً من 43.95 ريال بخصم 11.05 ريال.

احصل على اللحم البقري البرازيلي المقطع مكعبات سعر الكيلو 27.90 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

لحم بقري تندرلوين سعر الكيلو 72.90 ريال بدلاً من 89.90 ريال بخصم قدره 17 ريال سعودي. لولو ماركت حلواني ديك رومي مدخن محمص سعر الكيلو 78.90 ريال بدلاً من 139.90 ريال بخصم قدره 61 ريال.

احصل على كيلو من الفستق الأمريكي الخام ليمون أو مملح مقابل 51.90 ريال بدلاً من 64.90 ريال بخصم 13 ريال.

اشتري كيلو من الفول السوداني المحمص مقابل 14.90 ريال بدلاً من 22.90 ريال.

احصل على كيلو من الجبنة الرومي القديمة إنتاج مصري مقابل 38.90 ريال بدلاً من 52.90 ريال، ووفر 14 ريال.

فواكه مجففة مشكلة سعر الكيلو 58.90 ريال بدلاً من 65.95 ريال سعودي. هايبر لولو يمكنك شراء كيلو من الزبيب الأسود مقابل 14.90 ريال سعودي فقط بدلاً من 24.90 ريال.

وفر مع عروض لولو واحصل على تشيكو حلوى فدج بالكريمة مقابل 26.90 ريال بدلاً من 34.10 ريال.

احصل على وجبة حبار البحر المطبوخ مقابل 40.90 ريال بدلاً من 50 ريال بخصم 9.10 ريال سعودي. وجبة كانتون بانسبت سعر الكيلو 19.90 ريال بدلاً من 25 ريال.

احصل على وجبة دجاج ميشادو مقابل 23.90 ريال بدلاً من 36 ريال للكيلو.

اشتري ضمن عروض لولو هايبر ماركت وجبة انسايمادا جبن كبيبة سعر القطعة 4.90 ريال بدلاً من 6.05 ريال.

بيناكبيت سعر الكيلو 19.90 ريال بدلاً من 25 ريال. عمر شويل - جدة التخفيضات الكبرى من لولو هايبر ماركت على البقالة والسلع بأسعار مميزة - ثقفني

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