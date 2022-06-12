نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على السلع الغذائية تصل إلى 70% بمناسبة فصل الصيف في المقال التالي
هايبر بنده يعمل على بيع كافة المستلزمات الغذائية والغير غذائية إلى جميع جهات المملكة العربية السعودية، كما أن السوق يعطى عدة أصناف بها جودة كبيرة ومرتفعة بسعر متناسب مع المواطنين والأفراد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن شركة بنده قد حصلت على عدة جوائز أثناء تاريخها، ومن ضمن تلك الجوائز، هي جائزة أفضل وأحسن علامة تجارية يتم تواجدها في آسيا سنة 2011، وكذلك جائزة السعودية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية في سنة 2013.
عروض بنده السعودية
شركة بنده حريصة من أجل تقديم أكبر وأقوى الخصومات مع أروع العروض، فيمن أن يتم تواجد وتوافر تلك العروض والخصومات سواء كانت بصورة يومية أو كانت بصورة أسبوعية.
حيث أن شركة بنده يكون لديها نحو أربعة مراكز يتم تخصصها في التوزيعات الرئيسية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك يتوافر لدى هذه الشركة ستمائة شاحنة تقريبًا من أجل توصيل حوالي سبعون ألف سلعة غذائية وكذلك غير غذائية إلى كافة أسواق هايبر بنده.
تخفيضات بنده اليوم
- الفاصوليا الخضراء من النوع داري مقدار 400 جرام 1 + 1 تكون بسعر 6.50 بدلًا من 13 ريال سعودي.
- الخضار الداري عدد أربعة قطع مقدار 400 جرام سعرها يكون 9.95 بدلًا من 26 ريال سعودي.
- 2.5 كيلو جرام من البطاطس نوعها لامب وستون الخاصة بالقلي يكون سعرها 12.95 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الفراولة نوعها داري تكون بسعر 7.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- فيري بيري من النوع داري مقدار 350 جرام سعرها يكون 12.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- الجوافة من النوع مونتانا مقدار كيلو جرام سعرها يكون 7.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من اللب مانجو توتابوري مقدار كيلو جرام سعرها يكون 9.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من الناجتس الدجاج نوعها دو تكون بسعر 10.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- البامية زيرو من النوع مونتانا مقدار 400 جرام عدد اثنان قطعة تكون بسعر 11.95 بدلًا من 19 ريال سعودي.
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