نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات في المقال التالي
عروض العثيم اليوم شركة أسواق عبد الله العثيم من ضمن الأسواق التجارية التي تواصل مسيرتها لكي يتم فتح الكثير من المراكز الخاصة بالبيع عن طريق الجملة والتجزئة حتى أصبح السوق من إحدى الأسواق الرائدة هذا المجال، وأيضًا تكون الشركة من الشركات المهمة والمتميزة التي تقوم بمنح وتقديم الكثير من الخصومات الكبيرة والعروض المذهلة والرائعة، كما أنه يعد من الأسواق المهمة والشهيرة التي تعطي الخصومات الكبيرة طوال السنة إلى كاب المستهلكين للمنتجات الغذائية والغير غذائية الذين يتواجدون بالسعودية وجمهورية مصر العربية، وكذلك فإن هذه العروض والخصومات قد ساهمت لارتفاع حركة البيع والشراء.
عروض مكتبة جرير اليوم على الشاشات والأجهزة الإلكترونية تصل إلى 40%
عروض العثيم اليوم
سوق العثيم يمتلك مائة وثلاثون وثمانون فرعًا في كل أنحاء المملكة العربية السعودية من ضمنها، الهايبر ماركت والركن والسوبر ماركت مع عدة فروع بجمهورية مصر العربية إلى أن تم وصول عدد الفروع إلى 31 فرع بالجمهورية، حيث أن الشركة تعد من أهم الشركات المتميزة لمجيء الكثير من العملاء إليه، كما أنه في سنة 2013 تم استقبال السوق أربعون مليون زبون إلى أن وصلت معدل المبيعات في السوق لخمسة مليار، وأيضًا يكون هدف السوق الأساسي الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت” مع إدخال السعر القليل للهايبر بالسعودية بالمحلات التجارية الصغيرة.
خصومات العثيم الأسبوعية
- بسكويت الشاي من النوع فيكتو مقدار 100 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- شوكو بوبس من سفوري مقدار 375 جرام يكون بسعر 7.25 بدلًا من 9.25 ريال سعودي.
- 6 * 20 جرام من فانيليا نوعها رياض فود للحلويات تكون بسعر 9.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- 300 جرام من خلطة الوليمة برياني المعتدل يكون بسعر 13.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.
- اثنان حبة من البيبسي البلاستيك حجم 2 لتر يكون بسعر 8.95 ريال سعودي.
- 24 * 325 جرام من البيبسي علب تكون بسعر 53.95 ريال سعودي.
- بسكويت من النوع لو مقدار 104 جرام عدد 3 حبات يكون بسعر 6.75 ريال سعودي.
- كيلو جرام من العسل نوعه لانجنيز يكون بسعر 52.95 بدلًا من 74.50 ريال سعودي.
- 2 * 100 جرام من القشطة الطازجة نوعها نادك تكون بسعر 5.50 ريال سعودي.
- 18 * 125 جرام من حليب نادك كابتن بالشوكولاتة يكون بسعر 16.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.