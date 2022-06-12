شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات

عروض العثيم اليوم شركة أسواق عبد الله العثيم من ضمن الأسواق التجارية التي تواصل مسيرتها لكي يتم فتح الكثير من المراكز الخاصة بالبيع عن طريق الجملة والتجزئة حتى أصبح السوق من إحدى الأسواق الرائدة هذا المجال، وأيضًا تكون الشركة من الشركات المهمة والمتميزة التي تقوم بمنح وتقديم الكثير من الخصومات الكبيرة والعروض المذهلة والرائعة، كما أنه يعد من الأسواق المهمة والشهيرة التي تعطي الخصومات الكبيرة طوال السنة إلى كاب المستهلكين للمنتجات الغذائية والغير غذائية الذين يتواجدون بالسعودية وجمهورية مصر العربية، وكذلك فإن هذه العروض والخصومات قد ساهمت لارتفاع حركة البيع والشراء.

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عروض العثيم اليوم

سوق العثيم يمتلك مائة وثلاثون وثمانون فرعًا في كل أنحاء المملكة العربية السعودية من ضمنها، الهايبر ماركت والركن والسوبر ماركت مع عدة فروع بجمهورية مصر العربية إلى أن تم وصول عدد الفروع إلى 31 فرع بالجمهورية، حيث أن الشركة تعد من أهم الشركات المتميزة لمجيء الكثير من العملاء إليه، كما أنه في سنة 2013 تم استقبال السوق أربعون مليون زبون إلى أن وصلت معدل المبيعات في السوق لخمسة مليار، وأيضًا يكون هدف السوق الأساسي الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت” مع إدخال السعر القليل للهايبر بالسعودية بالمحلات التجارية الصغيرة.

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