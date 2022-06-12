شوف أفضل تخفيضات شهر يونيو بخصم حتى 58% على الأجهزة والهواتف في عروض بنده

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عمر شويل - جدة أفضل تخفيضات شهر يونيو بخصم حتى 58% على الأجهزة والهواتف في عروض بنده ، تتوفر طاهية أرز سنكور سعة 2.8 لتر 1000 وات بسعر 119 ريال بدلا من 199 ريال خصم 40%، تتوفر عصارة كينوود بسعر 189 ريال بدلا من 399 ريال خصم 53%، تتوفر غلاية ستانلس ستيل كولين سعة 1.8 لتر بسعر 45 ريال بدلا من 65 ريال خصم 31%، تتوفر فرامة لحم كولين 1400 وات بسعر 169 ريال بدلا من 249 ريال خصم 32% ضمن عروض شهر يونيو في هايبر بنده بالسعودية.

تخفيضات الأجهزة والهواتف عروض بنده

تتوفر قطاعة كينوود بسعر 89 ريال بدلا من 159 ريال خصم 44%، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده طقم عشاء كوتاهيا باللون الأبيض عدد 24 قطعة بسعر 115 ريال بدلا من 273 ريال تخفيض 58%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده فرن كهربائي اي تي سي سعة 60 لتر بسعر 379 ريال بدلا من 469 ريال خصم 20%، تتوفر محضرة القهوة لون اسود اريتي بسعر 339 ريال بدلا من 479 ريال خصم 30%.

عروض بنده على الشاشات الذكية

يتوفر تلفزيون دورا 58 بوصة يدعم تقنية 4K بسعر 1399 ريال بدلا من 2599 ريال خصم 46%، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده تلفزيون تي سي ال سمارت تي في أندرويد 55 بوصة يدعم تقنية 4K بسعر 1799 ريال بدلا من 3099 ريال خصم 37%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون تي سي ال أندرويد LED سمارت تي في 70 بوصة بسعر 2999 ريال بدلا من 4099 ريال خصم 27%.

تخفيضات الجوال بنده السعودية

تتوفر سماعة لاسلكية أو كي بسعر 89 ريال بدلا من 159 ريال خصم 44%، يتوفر هاتف لينوفو كي 14 سعة 32 جيجا بايت و 2 جيجا رام كاميرا أمامية 5 وخلفية ثنائية 13 ميجا بكسيل بسعر 379 ريال بدلا من 499 ريال خصم 24%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف نوكيا جي 10 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل وخلفية ثلاثية 13 ميجا بكسيل بسعر 499 ريال بدلا من 533 ريال، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده هاتف زد تي اي بليد اي 31 بلس بسعر 32 جيجا بايت و 2 جيجا رام، كاميرا أمامية 2 ميجا بكسيل و خلفية 5 ميجا بكسيل بسعر 319 ريال بدلا من 349 ريال.

يتوفر هاتف اونور اكس 8 سعة 128 جيجا بايت و6 جيجا رام، كاميرا أمامية 16 ميجا بيكسل وخلفية رباعية 64 ميجا بكسيل بسعر 919 ريال بدلا من 949 ريال، يتوفر هاتف اونور اكس 7 سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 48 ميجا بكسيل بسعر 679 ريال بدلا من 699 ريال، هاتف سامسونج اي 3 كور سعة 32 جيجا بايت و 2 جيجا رام، كاميرا أمامية 5 ميجا بكسيل وخلفية 48 ميجا بكسيل بسعر 349 ريال بدلا من 369 ريال ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده.