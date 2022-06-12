نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض اسواق المزرعه اليوم الاثنين 13 يونيو 2022 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض اسواق المزرعه اليوم الاثنين في كافه المناطق بأسعار مميزه للغايه ولا تقبل المنافسة حيث تعد أسواق المزرعة من افضل مقدمي العروض كما تعد من اكبر الشركات في مجال بيع التجارة كما تعد من اقدم الشركات في المملكة العربية السعودية ي تأسست عام 1978 كما تمتلك العديد من الافرع حيث تمتلك ما يقارب 85 فرعا في كافه المناطق الشرقية والغربية وأيضا تضم 17 ميني ماركت.

عروض اسواق المزرعه الاثنين

تحتوي عروض أسواق المزرعة المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية علي اقوي التنزيلات ألمميزة علي كافه المواد الغذائية المختلفة حيث تقدم جميع أنواع الفواكه والخضار الطازج بسعر لا يقبل المنافسة لذالك سارعوا في الحصول علي تلك المنتجات قبل انتهاء الكميه المحددة في كافه الافرع الخاصة أسواق المزرعة حيث يستمر العرض ليوم واحد فقط في جميع المناطق ولمده 24 ساعه فقط فلا تفوتكم تلك التنزيلات.

مجله عروض اسواق المزرعه اليوم

تحتوي عروض أسواق المزرعة علي العنب الأحمر بسعر 12.95 ريال سعودي فقط والشمام بسعر 2.45 ريال سعودي فقط كما تقدم أيضا الخيار الطازج وجبن حلومي ايضا بسعر 28.45 ريال سعودي والزيتون الأخضر والاسود وكافه أنواع المعلبات الغذائية كالتونه والحلاوه الطحينه وزيت الزيتون والأرز البسمتي أيضا والطحينه الفاخرة وأيضا الارنبيط والبرجر القري البرازيلي وكافه انواع المعقمات وايضا الصابون والديتول.

تضم أيضا عروض أسواق المزرعة الاثنين في كل يوم اثنين من كل أسبوع اقوي التنزيلات الحصريه والمميزة للغايه حيث تقدم بسكويت فانليا ومعمول بالتمر الشوفان بسعر 18.95 ريال سعودي فقط وكافه أنواع الأدوات المنزلية والأجهزة المنزلية ألهامة حيث تقدم وساده ذكيه وأيضا مقلاه من الجرانييت وشنطه سفر متنوعه الاستخدام ولبن مجفف والملوخية والأرز البسمتي أيضا ومنشفه الحمام وغلايه كهربائيه بسعر 59 ريال سعودي فقط.

كما تحتوي أيضا علي العديد من السلع الغذائية الأخري التي تجدونها مرفقه ضمن مجله العروض التي قد قدمناها لحضراتكم في يوم الاثنين من خلال موقع ثقفني كي تتعرفوا عليها وتسفيدوا بها دائما وتوفروا المال حيث تعد عروض أسواق المزرعة الاثنين من افضل العروض التي ينتظرها الميع دائما للاستفادة منها ومن السلع التي تحتوي عليها دائما.