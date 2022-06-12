شوف عروض العثيم مول على جميع السلع الغذائية والبقالة

العثيم مول يقدم أقوى العروض والخصومات في هذا الأسبوع حيث يمكنك التسوق والحصول على جميع احتياجاتك وجميع احتياجاتك المنزلية واسترجاع 50٪ من مشترياتك مع أسواق عبد الله العثيم، وفي هذا الأسبوع يمكنك الحصول على الفاكهة الطازجة، والخضروات، واللحوم الحمراء الطازجة والمعلبات والعديد من المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية، كما يمكنك الحصول مستلزمات التنظيف، والأدوات الكهربائية وهواتف المحمول بخصومات كبيرة والكثير من العروض الأخرى التي يمكنك الحصول عليها عند زيارة أسواق عبد الله العثيم.

عروض العثيم مول

تستطيع شراء شواية باربكيو حجم صغير من عروض العثيم بسعر 64.95 ريال بدلاً من 82.95 ريال للحبة.

احصل على مضخة سفاري إلكترونية مقابل 22.95 ريال للحبة بدلاً من 36.95 ريال.

وفر مع العثيم واشتري سخان ساندويتش بانيكس مقابل 55 ريال بدلاً من 69 ريال للحبة.

اشتري محضر قهوة بانيكس مقابل 55 ريال للحبة بدلاً من 99 ريال.

عرض على مكواة بانيكس للكي الجاف مقابل 35 ريال فقط بدلاً من 60 ريال للحبة.

شنطة سفر لوكسوري تايم بسعر 59.95 ريال بدلاً من 98.52 ريال للحجم الكبير أو مقابل 39.95 ريال بدلاً من 69 ريال للحجم الأصغر.

طقم فناجين 4 قطع أحم أو اسود بسعر 19 ريال بدلاً من 26 ريال للطقم.

أسواق العثيم

يقدم العثيم بعض العروض المميزة على الحلويات وأنواع مختلفة من الشوكولاتة.

سكيتلز حلوى 174 جرام مقابل 6.95 ريال بدلاً من 10.95 ريال للحبة.

احصل على شوكولاتة جلاكسي حليب ميني مقابل 14.95 ريال للحبة بدلاً من 22.95 ريال.

اشتري باونتي أو تويكس أو سنيكرز شوكولاتة 150 جرام مقابل 8.95 ريال بدلاً من 14.5 ريال.

عروض العثيم

احصل على حبة من شبيهة جبن المراعي بالقشطة مربعات مقابل 13.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

شبيهة جبن الموزاريلا المراعي سعر الحبة 28.95 ريال بدلاً من 32.99 ريال.

سمن نقي المراعي وزن العلبة 800 جرام مقابل 36.95 ريال للحبة بدلاً من 46.95 ريال سعودي.