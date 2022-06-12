نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير اليوم على الشاشات والأجهزة الإلكترونية تصل إلى 40% في المقال التالي
عروض جرير المملكة العربية السعودية، تكون مكتبة جرير من إحدى أكبر المكاتب الشهيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية في السوق المركزي والمالي، حيث أن المكتبة قد وفرت وقدمت كل الاحتياجات والمتطلبات التي تخص كل شخص مقيم داخل المملكة العربية السعودية، وأيضًا يتواجد في هذه المكتبة كافة السلع والمنتجات التي يريدها جميع طلاب المدارس مع مستلزمات المكاتب، وكذلك يتوافر في المكتبة كافة الألعاب الخاصة بالأطفال بالمملكة العربية السعودية.
عروض جرير السعودية
مكتبة جرير تعمل على تقديم أكبر العروض وأقوى الخصومات الرائعة للغاية، كما أن تلك المكتبة تعد من إحدى المكاتب التي تختص لبيع كل المستلزمات والمنتجات التي يحتاج لها ويرغب بها كل فرد مقيم في السعودية، حيث أن مكتبة جرير قد استطاعت أن توفر وتقدم تلك الخصومات والعروض بالسعر القليل الذي يناسب كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية.
تخفيضات جرير اليوم
- شاشة التلفزيون من النوع سامسونج حجم 65 بوصة الترا اتش دي باللون تيتان الرمادي يكون بسعر 4599 بدلًا من 7499 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع هاير حجم 58 بوصة الترا اتش دي باللون الأسود سعرها تكون 1849 بدلًا من 4349 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون نوعها هاير حجم 65 بوصة الترا اتش دي يدعم الأندرويد يكون بسعر 3099 بدلًا من 5299 ريال سعودي.
- مفكرة ستينو من امباد عدد 120 ورقة من سطور جريج باللون الأبيض يكون بسعر 15 ريال سعودي.
- دفتر الكتابة الممتاز من كامبريدج المسطر عدد 180 ورقة باللون الأصفر الكناري يكون بسعر 25 ريال سعودي.
- ماركر الرسم بالرأس المستدير من النوع روكو باللون الأزرق يكون بسعر 6 ريال سعودي.
- قلم الحبر السائل من روكو فيرى أنك رولر بالألوان المتنوعة عدد 10 أقلام يكون بسعر 39 ريال سعودي.
- الشطرطون الشفاف من ثري ام – 810 سكوتش يكون بسعر 10 ريال سعودي.
- مشبك لتنظيم الأسلاك من ثري ام كوماند اللاصقة من الوجهين بالحجم الكبير الشفاف تكون بسعر 9 ريال سعودي.
- الشطرطون القماش من النوع روكو مقدار 25 * 1.5 م باللون البني يكون بسعر 12 ريال سعودي.
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