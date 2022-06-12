نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 60% علي جميع المنتجات خلال شهر 6 في المقال التالي
عروض بنده اليوم هايبر بنده يكون من ضمن الأسواق التي يتوافر بها أكبر الخصومات والعروض المذهلة والقوية، كما من الممكن توفير وتقديم تلك العروض والخصومات أما أن يكون بالصورة اليومية أو الأسبوعية، وكذلك فإن شركة بنده قد استطاعت الحصول على الكثير من التوزيعات الأساسية التي وصلت نحو أربعة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة تمتلك ستمائة شاحنة إلى أن وصل عدد السلع نحو سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي.
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عروض بنده اليوم
يكون هايبر بنده من أقوى الأسواق الكبيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك الهايبر يتم تواجد به كل السلع والمنتجات الغذائية والغير غذائية التي يريدها ويحتاجها كل فرد متواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا الهايبر استطاع توفير ومنح الكثير من الأصناف بالجودة الكبيرة والرائعة إلى كل الأشخاص المتواجدين بالسعودية إلى أن قام السوق بتوفير تلك السلع بالسعر الذي يناسب مع كل شخص في السعودية.
خصومات بنده السعودية
- كبة اللحم المفروم بالحجم الكبير مقدار 400 جرام تكون بسعر 14.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
- اثنان كيس من أصابع الدجاج والجبن الحجم الكبير مقدار 250 جرام تكون بسعر 15.95 بدلًا من 27.90 ريال سعودي.
- كيلو جرام من فيليه الدجاج المغلف بالخبز الحجم الكبير سعره يكون 23.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.
- 1000 جرام من قطع البطاطس الحجم الكبير يكون بسعر 9.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من دجاج التكة تندوري الحجم الكبير سعره يكون 31.95 بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
- خليط الزبدة المملحة من النوع فونتا بيور مقدار كيلو جرام تكون بسعر 12.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- الجبن القشقوان البقري من النوع داري مقدار كيلو جرام تكون بسعر 39.95 بدلًا من 56.95 ريال سعودي.
- الجبن الشيدر الأحمر مقدار 500 جرام من النوع ويكسفورد يكون بسعر 21.95 بدلًا من 64.95 ريال سعودي.
- اللبنة من النوع بريزيدن مقدار كيلو جرام يكون بسعر 21.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من الجبن نوعه فريكو يكون بسعر 21.95 بدلًا من 79.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 60% علي جميع المنتجات خلال شهر 6 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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