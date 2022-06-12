نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجله عروض العثيم الاثنين 14 ذي القعدة 1443 مهرجان الطازج خصم 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم الاثنين والتي تعد من اقوي العروض التي تقدمها أسواق عبد لله العثيم حيث أن هناك عمليات بحث داما من كافه المقيمين في كافه الدن في المملكة العربية السعودية لمعرفه ما تقدمه دائما من عروض يوميه وعروض أسبوعية لذالك نقدم لكم من خلال هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني مجله عروض العثيم التي تحتوي علي كافه السلع التي يحتاج إليها كافه المواطنين بأسعار لا تقبل المنافسة.

عروض العثيم الاثنين 13 يونيو

تحتوي عروض اليوم علي افضل المنتجات الغذائية حيث تقدم كافه أنواع الخضار من بصل وثوم وباذنجان وخيار وكوسه خضراء وجميع أنواع المكسرات كاللوز وجوز الهند والزبيب الأصفر وأيضا الفواكه الطازجة تجدونها ضمن مهرجان الطازج حيث تحتوي عروض العثيم الاثنين علي التفاح والبرتقال والتين والجوافه والكمثري بأسعار لا تقبل المنافسة ابدآ لذالك لا تفوتكم تلك التخفيضات من العثيم.

مجله عروض العثيم الاثنين

يمكن لحضراتكم الاستفادة من عروض العثيم الاثنين من خلال الطلب أونلاين أو بأكثر من طريقه اخري حيث يمكن لكم الذهاب لأقرب فرع لديكم حيث تمتاك أسواق العثيم عدد كبير من الفروع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والاستفادة من الخصم الغير مسبوق علي كافه السلع والمنتجات الغذائية قبل نفاذ الكميه من جميع المولات والسوبر ماركت الخاص بعبدلله العثيم حيث يستمر العرض لمده 24 ساعه فقط.

تشمل عروض العثيم في يوم الاثنين كافه أنواع الخضار حيث تقدم الخيار الطازج بسعر 2.95 ريال سعودي فقط وملفوف محشي بسعر 1.95 ريال سعودي فقط وجميع أنواع الثوم والباذنجان بسعر 2.95 ريال سعودي عودي فقط كما تحتوي أيضا علي الليمون والجزر البدي بسعر 3.95 ريال سعودي فقط والعديد من المنتجات الغذائية الأخري التي تجدونها مرفقه ضمن هذا المقال الذي قدمناها لحضراتكم.

تشمل أيضا كافه أنواع الحلويات حيث تحتوي علي الدونات فانسي بسعر 7.95 ريال سعودي فقط وزود خبز تورتيلا ابيض كبير بسعر 5.95 ريال سعودي وكيكه الغابة السوداء صغير بسعر 19.95 ريال سعودي وزود بقلاوه جوز الهند فول السوداني بسعر 35.95 ريال سعودي أيضا وكافه أنواع البسكويت المصري ومعمول بالتمر أيضا.