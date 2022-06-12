نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم اليوم الاثنين 13 يونيو 2022 الموافق 14 ذي القعدة 1443 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض العثيم اليوم الاثنين من اقوي العروض التي تقدم في كل يوم اثنين من كل أسبوع حيث ينتظرها كافه المقيمين في جميع المدن جده والرياض ومكه والسدحان وباقي المدن للاستفاده من ما تقدمه في مهرجان الطازج حيث نقدم لكم هذه التنزيلات كي تستفيدوا من الخصومات التي تحتوي عليها والتي تستمر ليوم واحد فقط في كافه الفروع والمتاجر وأسواق ومولات العثيم في المملكة العربية السعودية وخارجها أيضا.

عروض العثيم اليوم الاثنين

تحتوي متاجر العثيم علي كافه المتطلبات اللازمة والتي لا غني عنها ابدآ في كل منزل والتي يحتاج إليها كافه أفراد الأسرة من الصغار والكبار وكل النساء حيث تقدم افضل أجود السلع الغذائية بخصم يصل إلى 50% حيث يمكن للجميع الاستفادة من عروض العثيم اليوم الاثنين وما تقدمه من منتجات بأسعار مميزه للغايه لذالك لا تفوتكم تلك التنزيلات وسارعوا في الحصول عليها ووفروا المال قبل انتهاء العرض.

مجله عروض العثيم اليوم الاثنين

تشمل عروض العثيم جميع الأجهزة المنزلية التي لا غني عنها حيث تقدم أسواق العثيم كافه أنواع المأكولات بأسعار مميزه ولا تقبل المنافسة ابدآ كما تحتوي علي اقوي التنزيلات علي الفواكه والخضروات والألبان والجبن وكافه أنواع العصائر الطبيعية والمياه المعدنية واللحوم والأسماك وجميع أنواع الملابس بأسعار مميزه للغايه لذالك سارعوا في الحصول علي تلك السلع قبل نفاذ الكميه من متاجر العثيم.

تحتوي أسواق العثيم في هذا اليوم علي التين والشمام بسعر 2.95 ريال سعودي فقط كما تقدم أيضا في مجله العروض البطيخ بسعر 2.95 ريال سعودي فقط والخوخ المعلب الطازج بسعر 7.95 ريال سعودي فقط ومشمش سله بسعر 14.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي اللحم الحاشي بدون عظم ولحم البقر البرازيلي ولحم ضاني بعظم واللحم المفروم أيضا والدواجن بسعر مميز للغايه.

تتضم عروض العثيم اليوم الاثنين أيضا مقلاه ايبو بسعر 65 ريال سعودي فقط وميكروويف السيف بسعر 249 ريال سعودي فقط وطرشي مشكل بسعر 4 ريال سعودي فقط ومكدوس بسعر 21.95 ريال سعودي فقط وحمص وأيضا البنه بينار طازجه بسعر 20.95 ريال سعودي فقط وحلاوه طحينينه ساده بسعر 8.95 ريال سعودي فقط وشبيه جبن الزهار ملح خفيف بسعر 19.95 ريال سعودي.