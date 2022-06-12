شوف عروض مميزة ومختارة للأسبوع الثاني على التوالي من بن داود أهلاً بالصيف

تستقبل أسواق بن داود الصيف بأجدد العروض وتقول لجميع عملائها أهلاً بالصيف حيث ترفع شعارها الدائم تقدم منتجات متنوعة ذات قيمة عالية من الجودة، وتقدم أيضاً خدمات رائعة بكل بمتاجرها وفروعها حيث يشهد الجميع بتلقى كافة الخدمات والاستفسارات من الأفراد الذين يعملون بداخل بن داود، وتستمر للأسبوع الثاني على التوالي بتقديم عروض مميزة على البقالة والسلع التمونية.

عروض مميزة ومختارة للأسبوع الثاني على التوالي من بن داود أهلاً بالصيف

كما تقدم عروض حصرية للأعضائها بأقل الأسعار، وتوفر عروض الأربع أيام على الخضروات والفاكهة الطازجة، كما توفر لكم طوال العام أجود أنواع التمور المختلفة سادة ومحشية مكسرات، يوجد أيضاً مخبوزات متنوعة، يمكنكم مشاهدة المزيد من العروض الأسبوعية على صفحة بن داود وسنوافيكم بالمزيد من خلال العروض المقبلة.

حصري للأعضاء نوتيلا كريمة بالبندق مع الكاكاو، وزن الحبة 750 جرام، بسعر 23.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

4 حبات كرافت جبنة شيدر، وزن الحبة 100 جرام بسعر 15.95 ريال بدلاً من 37.00 ريال.

حصري للأعضاء 6 قطع دقيق قمح سعر الكيلو 19.95 ريال بدلاً من 33.00 ريال.

فيري بلاس سائل غسيل الصحون متنوع، وزن الحبة 800 مل، بسعر 9.95 بدلاً من 19.95 ريال.

4 حبات كاتش مي لحم تونه خفيف، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 17.00 ريال.

حصري للأعضاء الوليمة ستايل أرز مزه بسمني، وزن الكيس 10 كيلو بسعر 52.95 ريال بدلاً من 76.00 ريال.

أجود أنواع التمور المختلفة من أسواق بن داود

كرتونة تمور مبروم، وزن 3 كيلو بسعر 79.95 ريال.

علبة تمر سكري رطب، وزن كيلو بسعر 25.95 ريال.

تمر صقعي فاخر باللوز، وزن الحبة 500 جرام، بسعر 14.95 ريال.

علبة تمر صقعي فاخر باللوز، وزن الحبة 2 كيلو بسعر 39.95 ريال.

تشكيلة متنوعة من الأجبان والعلاقة والمكسرات من أسواق بن داود