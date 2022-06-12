نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات المهرجان الفلبيني في عروض لولو هايبر ماركت السعودية lulu hyper market في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحت عنوان تذوقوا النكهات الفلبينية الأصلية أطلقت عروض لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية المهرجان الفلبيني برعاية السفير الفلبيني بالمملكة العربية السعودية والذي يستمر من يوم ١٢ يونيو ٢٠٢٢ وحتي ١٨ يونيو ٢٠٢٢، ويشتمل على عروض حصرية، وتنزيلات على جميع المكونات الأساسية للوصفات الفلبينية في المطبخ السعودي.

أبرز المفاجآت في المهرجان الفلبيني من عروض لولو ماركت

واشتملت عروض المهرجان الفلبيني على أرز بالياسمين ماركة اللوتس عبوة ٥ كيلوجرام بسعر ٢٤.٩٥ ريال سعودي، وصلصة صويا ماركة ماركابينا ١ كيلوجرام بسعر ٧.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١١.٩٥، وأيضاً خليط مسحوق التمر الهندي ماركة ماما سيتا ٥٠ حرام بسعر ٤.٥٠ ريال بدلاً من ٦.٩٥ ريال.

المنتجات المحلية في لولو هايبر ماركت

علي الرغم أن المهرجان يسمى المهرجان الفلبيني إلاَّ أنه إشتمل أيضاً على عروض قوية على منتجات محلية من الفاكهة السعودية الطازجة بتخفيضات تصل إلى ١٠ ريال سعودي مثل مانجو الكاراباو بسعر ٣٩.٩٥ ريال بدلاً من ٥٠.٦٥ ريال، وأيضاً موز لاكتان بسعر ٢٩.٩٥ ريال بدلاً من ٣٩.٩٥ ريال، وفاكة البابايا بسعر ٢٤.٩٥ ريال بدلاً من ٣٤.٩٥ ريال.

وجبات فلبينية لذيذة يقدمها هايبر لولو

يمكنكم أيضاً التمتع بالوجبات الفلبينية اللذيذة بتنزيلات كبيرة تصل إلى ٨ ريال، مثل وجبة السمك بصلصة الثوم بسعر ٣٩.٩٠ ريال للكيلو بدلاً من ٤٥ ريال، ووجبة اللحم البقري بالكاري بسعر ٣٤.٩٠ بدلاً من ٤٠ ريال، ووجبة دجاج بيكول إكسبريس بسعر ٣٣.٩٠ ريال للكيلو بدلاً من ٤٠ ريال، ووجبة بيتشي بيتشي الفريدة بسعر ١٦.٩٠ بدلاً من ٢٠.٩٠ للكيلو كما يوجد أطباق خاصة بالفاكهة مثل مانجو انسلادا الفلبيني بسعر ٢٣.٩٠ ريال بدلا من ٢٦.٩٠، وسلطة مانجو الساغو بسعر ١٩.٩٠ بدلاً من ٢٤.٧٥ ريال.

عروض الأسماك في لولو

ولأن الوصفات الفلبينية لا تخلو من الأسماك، إشتمل المهرجان على عروض كبيرة على الأسماك، مثل فيليه السمك المجمد من العربية للأسماك حجم ٣٠٠ جرام بسعر ١٣.٩٥ بدلاً من ١٨.٥٠ ريال، وسمك بونيتو فيليه مجمد من العربية للأسماك بوزن ١ كيلوجرام، وبسعر ١٨.٩٥ بدلاً من ٢٢.٩٥ ريال، وأصابع الأسماك بالبقسماط من العربية للأسماك بوزن ٣٠٠ جرام بسعر ١١.٩٥ بدلاً من ١٥.٥٠ ريال سعودي.