نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات وتخفيضات اكسترا الكبرى بخصومات تصل حتى 69% في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات وتصفح حملة التخفيضات الكبرى من معارض اكسترا السعودية، اشترِ منتجاتك المفضلة واستمتع بخدمة تقسيط مميزة من تسهيل، وبادر بتصفح الخصومات والعروض على أسعار الجوالات والإلكترونيات، كما تتضمن العروض من اكسترا اكسسوارات الجوال بأسعار مميزة وخصومات تصل حتى 69%، لمحبي التسوق أون لاين من موقع اكسترا اللإلكتروني بالمملكة السعودية، اختر مقتنياتك المفضلة من الكترونيات وجوالات وتأنق بلإقتناء إكسسواراتك المفضلة من الساعات الذكية والسماعات اللسلكية واللاسلكية وغيرها من لزوازم وملحقات الجوال من بنوك الطاقة وكابلات الـ يو إس بي، وغيرها، تعرف على التفاصيل في التالي.

عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات

تقدم معارض اكسترا extra بالسعودية لعملائها مجموعة من الجوالات يترأسها جوالات أبل آيفون المميزة بتخفيضات وخصومات حصرية على السعر الأصلي، على أن يتزود المشتري بهدية بقيمة 59 ريال سعودي ، والسعر شامل الضريبة ومتوفر بالمخازن عرض أبل ايفون 13 برو ماكس المصنف ضمن فئة جوالات الجيل الخامس 5G، ومزود بذاكرة داخلية بحجم 256 جيجابايت، متوفر باللون الأخضر بسعر 5199 بدلًا من 5699 ريال سعودي، وتمتع بخصم 8.77%، وكذلك متوفر اللون الأزرق سييرا بنفس المواصفات السابقة.

اكسترا عروض الجوالات

ابل ايفون 12 المصنف ضمن فئة الجيل الخامس 5G، 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق بسعر 3199 بدلًا من 4049 ريال سعودي وتمتع بخصم 20.99% وهدية بقيمة 59 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي إيه 03 كور، الجيل الرابع 4G، 32 جيجابايت متوفر باللون الأزرق بسعر 349 بدلًا من 369 ريال وتمتع بخصم 5.42% وهدية بقيمة 59 ريال.

تخفيضات اكسترا

تصفح تخفيضات اكسترا extra على الأجهزة اللوحية وأجهزة التابلت، حيث يعرض للعملاء عبر موقع اكسترا الإلكتروني مجموعة من أجهزة التابلت بتخفيضات كبيرة تصل إلى 25.94%، وتمتع بهدية بقيمة 59 ريال سعودي على كل عرض، وتشمل العروض تابلت لينوفو، وهواوي ميت باد، وسامسونج جالاكسي تاب أي 7.

تصفح عرض تابلت سامسونج جالاكسي أي 7 مقاس 10.4 بوصة، الجيل الرابع، واي فاي، 32 جيجا باللون الرمادي بسعر 999 بدلًا من 1099 ريال.

لينوفو تاب إم 8، مقاس 8 بوصة، 32 جيجا، الجيل الرابع باللون الرمادي بسعر 479 بدلًا من 549 ريال.

هواوي ميت باد، مقاس 10.4 بوصة، 128 جيجا، واي فاي باللون الرمادي بسعر 999 بدلًا من 1349 ريال.

اكسترا اكسسوارات الجوال

تشمل التخفيضات الكبرى اكسسوارات الجوال وتُعد الساعات الذكية القطعة الأهم على الإطلاق في الإكسسوارات الإلكترونية وذلك لما تمثله من أهمية كعامل مساعد لمتابعة الحياة العملية بسهولة ومراقبة الأنشطة الحيوية للحفاظ على التوازن طوال اليوم، ومتوفرة بأسعار ومواصفات مختلفة وخصومات كبيرة.

ساعة سامسونج جالاكسي واتش 4 كلاسيك الذكية، 46 مم باللون الأسود بسعر 1099 بدلًا من 1599 ريال وتمتع بخصم 31.26%.

ابل ساعة الجيل السابع الذكية 41 مللي جي بي إس باللون الأسود بسعر 1699 بدلًا من 1849 ريال.

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