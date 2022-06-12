انت الان تتابع خبر بديل “ماكدونالدز” في روسيا وصل : مطاعم “لذيذ ونقطة” تنتشر في موسكو والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وصل إلى العاصمة الروسية موسكو مطاعم “لذيذ ونقطة” بديل سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” الأمريكية التي أغلقت فروعها وسحبت استثمارتها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وانتشرت على الفور سلسلة مطاعم “لذيذ ونقطة” بـ50 فرع لتكون البديل الشرعي لسلسلة مطاعم “ماكدونالدز” الأمريكية في العاصمة الروسية موسكو.

ومن المقرر أن تفتح سلسلة مطاعم “لذيذ ونقطة” 50 فرع بشكل رسمي أمام الجمهور في العاصمة الروسية غدا الاثنين ليحل محل سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” الأمريكية.

وقال المدير العام لشبكة مطاعم “لذيذ ونقطة” أوليج بارويف، أنه غدا الاثنين سيتم افتتاح 50 مطعما، وبحلول نهاية يونيو الجاري سيزداد عددها إلى نحو 200 بجانب خطة أيضاً لافتتاح ما بين 50 و100 مطعم كل أسبوع في المناطق الروسية المختلفة.