نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تقسيط آبل ايفون 13 برو ماكس من اكسترا السعودية وسعر الجوال بعد الخصم في المقال التالي
يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن سعر ايفون 13 برو ماكس وقيمة القسط الشهري من خلال اكسترا السعودية وشركة تسهيل للتمويل، وتتمتع جوالات ايفون بسمعه كبيرة في السعودية ودول الخليج العربي، بسبب متانة وجودة هواتف شركة آبل الأمريكية، ويعتبرها المواطن الخليجي مظهر من مظاهر التحضر ومواكبة العصر والتطور التكنولوجي، وهواتف ايفون العالمية تتميز بالأناقة والشياكة في التصميم، ويأتي جوال iPhone 13 Pro Max بالعديد من المواصفات الرائعة التي تميزه عن أي هاتف أخر، حيث يدعم الجوال تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي الهاتف بعدة كاميرات تعطينا صور وفيديوهات غاية في الدقة ونقاء في الصورة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على تقسيط آبل ايفون 13 برو ماكس من اكسترا ومميزات ومواصفات الجوال.
تقسيط آبل ايفون 13 برو ماكس من اكسترا
يستطيع أي مواطن سعودي أو مقيم أن يحصل على هاتف Apple iPhone 13 Pro Max بالقسط من اكسترا ويتم ذلك من خلال شركة تسهيل للتمويل وسوف نتعرف معكم على التفاصيل وهى كما يلي:-
- سعر ايفون 13 برو ماكس من اكسترا السعودية قبل الخصم 5199 ريال سعودي، والسعر بعد الخصم 4699 ريال سعودي النسخة 128 جيجا بايت.
- تبلغ قيمة الخصم 500 ريال سعودي بنسبة خصم 9.61%.
- قيمة القسط الشهري الذي يستطيع العميل تسديدة هو 225 ريال سعودي.
- تتيح اكسترا السعودية خدمة التوصيل المجاني للمنزل.
- عند شراء الجوال من اكسترا السعودية يحصل العميل على هدية مجانية قيمتها 59 ريال سعودي.
- توجد أيضًا عروض ضخمة من شركة اكسترا السعودية على جوال ايفون 12.
المستندات المطلوبة
تم تحديد الأوراق المطلوبة من العميل لتقديمها لشركة تسهيل للتمويل للحصول على تقسيط ايفون 13 برو ماكس من اكسترا وهى كما يلي:-
- أن يقوم المواطن السعودي بإحضار بطاقة الهوية الوطنية، أما المقيم فعلية إحضار الإقامة.
- إحضار العميل إثبات الراتب أو إثبات الدخل من خلال مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- أن يحضر العميل العنوان الوطني، والتحقق من رقم الهاتف الجوال من خلال خدمة أرقامي.
مواصفات آبل ايفون 13 برو ماكس
يحتوي جوال iPhone 13 pro Max على العديد من المواصفات الرائعة وهى كما يلي:-
- يأتي الجوال بشاشة كبيرة يبلغ حجمها 6.7 بوصة وهى من نوع Super Retina XDR.
- يبلغ وزن الهاتف 240 جرام، كما تبلغ أبعاده 160.8×78.1×7.7 ملم.
- الجوال يدعم تركيب شريحتي اتصال الأولى من نوع nano Sim والثانية من نوع eSIM.
- يدعم الجوال تشغيل شبكة الجيل الخامس 5G، كما يدعم تشغيل جميع الشبكات الأخرى.
- الجوال يدعم مقاومة الغبار والماء حتى 6 متر تحت الماء مدة نصف ساعة بمعيار IP68.
- يأتي الجوال بأربعة إصدارات الأول بسعة 128 جيجا بايت، والثاني بسعة 256 جيجا بايت، والثالث بسعة 512 جيجا بايت، والرابع بسعة تخزين 1 تيرا.
- تبلغ سعة الذاكرة العشوائية للجوال 6 جيجا بايت لجميع الإصدارات.
- الجوال يأتي بأربعة كاميرات خلفية تبلغ دقة الأولى والثانية والثالثة 12 ميجا بكسل، والرابعة من نوع TOF 3D.
- الهاتف يأتي بكاميرتين أماميتين تبلغ دقة الأولى 12 ميجا بكسل، كما تأتي الكاميرا الثانية بدقة SL 3D.
- نظام تشغيل الجوال iOS 15 وهو أحدث إصدارات شركة آبل الأمريكية.
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