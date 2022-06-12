شوف تقسيط آبل ايفون 13 برو ماكس من اكسترا السعودية وسعر الجوال بعد الخصم

يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن سعر ايفون 13 برو ماكس وقيمة القسط الشهري من خلال اكسترا السعودية وشركة تسهيل للتمويل، وتتمتع جوالات ايفون بسمعه كبيرة في السعودية ودول الخليج العربي، بسبب متانة وجودة هواتف شركة آبل الأمريكية، ويعتبرها المواطن الخليجي مظهر من مظاهر التحضر ومواكبة العصر والتطور التكنولوجي، وهواتف ايفون العالمية تتميز بالأناقة والشياكة في التصميم، ويأتي جوال iPhone 13 Pro Max بالعديد من المواصفات الرائعة التي تميزه عن أي هاتف أخر، حيث يدعم الجوال تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي الهاتف بعدة كاميرات تعطينا صور وفيديوهات غاية في الدقة ونقاء في الصورة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على تقسيط آبل ايفون 13 برو ماكس من اكسترا ومميزات ومواصفات الجوال.

تقسيط آبل ايفون 13 برو ماكس من اكسترا

يستطيع أي مواطن سعودي أو مقيم أن يحصل على هاتف Apple iPhone 13 Pro Max بالقسط من اكسترا ويتم ذلك من خلال شركة تسهيل للتمويل وسوف نتعرف معكم على التفاصيل وهى كما يلي:-

سعر ايفون 13 برو ماكس من اكسترا السعودية قبل الخصم 5199 ريال سعودي، والسعر بعد الخصم 4699 ريال سعودي النسخة 128 جيجا بايت.

قبل الخصم 5199 ريال سعودي، والسعر بعد الخصم 4699 ريال سعودي النسخة 128 جيجا بايت. تبلغ قيمة الخصم 500 ريال سعودي بنسبة خصم 9.61%.

قيمة القسط الشهري الذي يستطيع العميل تسديدة هو 225 ريال سعودي.

تتيح اكسترا السعودية خدمة التوصيل المجاني للمنزل.

عند شراء الجوال من اكسترا السعودية يحصل العميل على هدية مجانية قيمتها 59 ريال سعودي.

توجد أيضًا عروض ضخمة من شركة اكسترا السعودية على جوال ايفون 12.

المستندات المطلوبة

تم تحديد الأوراق المطلوبة من العميل لتقديمها لشركة تسهيل للتمويل للحصول على تقسيط ايفون 13 برو ماكس من اكسترا وهى كما يلي:-

أن يقوم المواطن السعودي بإحضار بطاقة الهوية الوطنية، أما المقيم فعلية إحضار الإقامة. إحضار العميل إثبات الراتب أو إثبات الدخل من خلال مؤسسة التأمينات الاجتماعية. أن يحضر العميل العنوان الوطني، والتحقق من رقم الهاتف الجوال من خلال خدمة أرقامي.

مواصفات آبل ايفون 13 برو ماكس

يحتوي جوال iPhone 13 pro Max على العديد من المواصفات الرائعة وهى كما يلي:-