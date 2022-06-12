نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بأقل الأسعار ريالات فقط أقوى عروض العثيم اليوم بجميع الفروع لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأقل الأسعار ولفترة محدودة جداً أقوى عروض العثيم ماركت اليوم ضمن عروض العثيم الأسبوعية لمدة ثلاثة أيام فقط على كل ما تحتاجه الأسرة من طلبات، وعلى أسعار الأجهزة ابمنزلية المختلفة لكل ربة أسرة وعروسة، حيث يعد العثيم هايبر ماركت من أهم وأكبر ماركتات المملكة العربية السعودية، والذي تنتشر فروعه أيضاً في كثير من الدول العربية الأخرى، ومن المعروف أنه الأمثر مبيعا خلال السنوات الماضية والأكثر من حيث عدد الزوار، وقد أخذ كل هذه الشهرة نتيجة لجودة منتجاته والسلع لدى جميع أقسامه بالإضافة إلى الأسعار المميزة على السلع، وإليكم تفاصيل عروض العثيم اليوم:

عروض العثيم اليوم في فروع المملكة العربية السعودية

نقدم لحضراتكم أقوى عروض العثيم اليوم، ومنها: عرض مميز على سعر مياه نوفا، كما بالفروع عرض مميز آخر على سعر شامبو صانسيلك ضد التساقط، وجل برسيل للغيالات باللافندر، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار كيك اولكر هالي مميز المذاق بالحليب والفراولة، بالإضافة إلى وجود موز بسعر مميز.

تنزيلات اليوم بكل فروع العثيم ماركت Al othaim market

خصم مميز من العثيم ماركت على سعر طقم القدور الستانليس ستيل من بامكو، كما لديهم أيضاً خصم خاص على سعر طقم القدور من كيش كيتنجر، وتنزيل آخر منهم على سعر طقم قدور رويال فورد، والمقلايات الغير لاصقة، بالإضافة إلى وجود عروض أخرى على أسعار طباخة الأرز العادية والضغط، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار غلاية اي تي سي الكهربائية، وخصم آخر منهم على سعر مكنسة كيون الكهربائية، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار قدر الضغط الألومنيوم من ماركة السيف، وعلى سعر خلاط هاكتك.

تخفيضات هذا الأسبوع من العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market

تتوفر بالفروع أيضاً عدة تنزيلات على أسعار: ميكروويف جيباس، وعلى سعر كرتونة تمر الصقيعي، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى منهم على أسعار تمر سوبر خلاص الخرج، وعجينة التمر، وعلى سعر الكيلو من تمى خلاص القصيم، بالإضافة إلى وجود خصومات خاصة على أسعار الكرز الصندوق الصغير.