نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir بخصم يصل إلى 64% حصريًا من مكتبات جرير jarirbookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والإلكترونيات حصريًا في المملكة العربية السعودية jarir بخصم يصل إلى 64% حصريًا لعملاء المملكة، حيث تشمل الخصومات كل أنواع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بمواصفات عالية وسعر مناسب لفترة محدودة، كما تعرض لكم مكتبات جرير jarirbookstore أرخص سعر داخل المملكة تنافس به كل متاجر السعودية.

عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir بخصم يصل إلى 64% حصريًا من مكتبات جرير jarirbookstore

نقدم لكم اليوم تخفيضات موقع جرير اون لاين على الإلكترونيات المتاحة على أسعار الشاشات بخصم يصل إلى 64%، كما نقدمها لكم على أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمول والجوالات، وهي تخفيضات كبرى متاحة بكل الفروع وعلى الموقع الرسمي حتى نفاذ الكمية، وهي فرصة لا تعوض للتسوق وشراء إحتياجاتكم من الأجهزة والإلكترونيات.

جرير

مع عروض مكتبة جرير jarir bookstore تجدون أرخص سعر متاح في متاجر السعودية لأجهزة اللابتوب المحمول والمنفصل والكمبيوتر المتحول 2 في 1، ونقدم لكم في التالي كل الأسعار والمواصفات تفصيلًا لمعروضات هواوي huawei واتش بي واسوس، هذا مع أجهزة مميزة جدًا من ديل dell وكذلك أجهزة ابل ماك بوك apple macbook الشهيرة.

jarir

لابتوب هواوي ميت بوك دي 14 بوصة، الجيل العاشر، انتل كور اي 5، متاح بسعر 2249 ريال سعودي بدل من 3299 ريال سعودي، بخصم 28% وتوفير مبلغ 950 ريال سعودي.

لابتوب اتش بي نوتبوك 15.6 بوصة، الجيل الحادي عشر، انتل كور اي 7، متاح بسعر 2799 ريال سعودي بدل من 3799 ريال سعودي، بخصم 26% وتوفير مبلغ 1000 ريال سعودي.

عروض جرير

متاح في مكتبة جرير شاشات بخصم كبير وصل إلى 64% على شاشات ال جي، كما يوجد خصم كبير على سعر شاشات سامسونج samsung وهاير وتي سي، بجانب شاشات ذكية من سكاي وورث وتي سي، كل هذا متاح بجودة عالية جدًا تقدم لكم أفضل مشاهدة، كمما أنه متاح من الشاشات مقاسات متعددة لكل المساحات.

مكتبات جرير

في التالي نسرد لكم مواصفات جوالات ايفون 13 جرير iphone 13 بإصدارات متعددة منه، بجانب أسعار جوالات سامسونج المخفضة، هذا مع جوالات متنوعة من شاومي xiaomi وواوبو، وهواوي، وهونر، والتي هي من أكثر الجوالات حداثة في المملكة العربية السعودية.

قدمنا لحضراتكم اليوم أفضل العروض المقدمة في فروع جرير مول في المملكة العربية السعودية المقدمة على أسعار الشاشات، واللابتوب، والجوالات، والتي شهد بعضها خصم وصل إلى 64%، وبمتابعتنا نوافيكم بالمزيد من التفاصيل عن أنظمة تقسيط جرير المتاحة عند الشراء من داخل السعودية، كما نقدم لكم كل أخبار الإقتصاد يوميًا على موقعنا.