شوف ثلاثة أيام ضخمة على جميع المنتجات من أسواق لولو الرياض بأقل الأسعار

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أسواق لولو الرياض ماركت تقدم أضخم عروض لمدة ثلاث أيام بمنتصف الأسبوع الموافق 12/6/2022 الموافق 13 ذو القعدة 1443 حيث تقدم أيضاً أقل الأسعار على جميع السلع التموينية والغذائية والبقالة واللحوم والأسماك الطازجة، الخضروات والفاكهة الطازجة، يمكنكم الشراء أصناف مختلفة من البضائع المتنوعة باسعار منافسة لاتفوتكم زيارة اسواق لولو الرياض لهذا الاسبوع و لمعرفة باقي العروض تابعوا موقعنا. ثلاثة أيام ضخمة على جميع المنتجات من أسواق لولو الرياض بأقل الأسعار برتقال أبو سره أسباني، سعر الكيلو 4.95 ريال بدلاً من 8.95 ريال.

زنجبيل صيني، سعر الكيلو، 4.45 ريال بدلاً من 8.95 ريال.

كمثرى فوريل جنرب أفريقي، سعر الكيلو 5.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

برقوق أنجلينو، جنوب أفريقي سعر الكيلو 9.25 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

بطيخ مصري سعر الكيلو، 3.25 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

رومان جنوب أفريقي بيروفي، سعر الكيلو 13.95 ريال بدلاً من 20.95 ريال. قسم اللحوم والأسماك من أسواق لولو الرياض سمك النهاش الأحمر، سعر الكيلو 19.90 ريال بدلاً من 24.90 ريال.

سمك كنعان سعر الكيلو 5.00 ريال بدلاً من 8.90 ريال.

سمك دورمان، سعر الكيلو 10.90 ريال بدلاً من 14.90 ريال.

سمك غار كولان، سعر الكيلو 12.90 ريال بدلاً من 17.90 ريال.

مكعب لحم كولومبي مجمد، سعر الكيلو 37.90 ريال بدلاً من 46.90 ريال. تشكيلة متنوعة من اللحوم بأسواق لولو الرياض لحم بقري نيوزيلاندي، سعر الكيلو 39.90 ريال بدلاً من 46.90 ريال.

برجر لحم العجل، سعر الكيلو 59.90 ريال بدلاً من 65.90 ريال.

لحم عجل هندي الربع الأمامي، سعر الكيلو 34.90 ريال بدلاً من 39.90 ريال.

فخد خروف أستراليا، سعر الكيلو 64.90 ريال بدلاً من 71.50 ريال.

نقانق لحم بقري، سعر الكيلو 42.90 ريال بدلاً من 49.90 ريال. يونيو التوفير وعروض مستمرة لمدة ثلاث وأربع أيام من أسواق لولو الرياض كيس بصل وسط سعودي، بسعر 2.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال، وفر 4.00 ريال.

كرتونه دجاج دو 10 قطع × 900 جرام، بسعر 166.95 ريال بدلاً من 178.00 ريال وفر 11.05 ريال.

بونكس مسحوق الغسيل 3 × 1، وزن الكيس 5 كيلو بسعر 29.90 ريال بدلاً من 41.95 ريال وفر 12.05 ريال.

أبو كأس عنبر أرز بسمتي أبيض، كيس 10 كيلو، بسعر 64.95 ريال بدلاً من 84.95 ريال وفر 20.00 ريال. خضروات وفواكه متنوعة وطازجة تفاح أحمر بولندي سعر الكيلو 3.95 ريال بدلاً من 8.95 ريال وفر 5.00 ريال.

كوسة سعودية سعر الكيلو 3.95 ريال بدلاً من 8.95 ريال وفر 5.00 ريال. عمر شويل - جدة ثلاثة أيام ضخمة على جميع المنتجات من أسواق لولو الرياض بأقل الأسعار - ثقفني

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