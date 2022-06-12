نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلقة واحدة منه خلف البوتاجاز هتقضي علي الصراصير والنمل وحشرات الصيف في دقيقة واحدة بدون مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخلص من النمل والصراصير من أكثر المشاكل التي تؤرق ربات البيوت خاصة مع الارتفاع في درجات الحرارة في فصل الصيف، حيث يتم الهجوم للعمل على المنازل لإيجاد بيئة مناسبة يتم فيها التكاثر والاستقرار والعيش بها، ولكن العديد من الأساليب الخاطئة تجعل من المنزل بيئة خصبة لجذب مثل تلك الحشرات، أهمها ترك بقايا الطعام على المطبخ وترك كيس القمامة داخل البيت، ومع كثرة الأساليب المتبعة للتخلص من تلك الحشرات إلا أن قليل منها حقق المطلوب منه، خلال مقالنا اليوم سنتعرف على مكون سحري رخيص يمكننا من القضاء على وجود تلك الحشرات بالمنزل بشكل نهائي.

ملعقة واحدة للتخلص من النمل والصراصير نهائياً

على الرغم من انتشار طرق التخلص من النمل والصراصير فقد تنوعت ما بين طرق طبيعية أمنة و طرق كيميائية،إلا أن ربات البيوت لا يفضلن الطرق الكيميائية مثل المبيدات الحشرية لأنها ضارة بمرضى الجهاز التنفسي إلى جانب الآثار السلبية على صحة الإنسان، لذا يتم اللجوء إلى طرق آمنة طبيعية للتخلص من تلك المشكلة، والمكون السحري هو خليط ما بين السكر وبيكربونات الصوديوم فهو بمثابة خليط سام فعال لقتل الحشرات والتخلص منها للأبد، حيث أن السكر يجذب الحشرات إليه بينما بيكربونات الصوديوم يقضي مباشرة على الحشرات في أقل من دقيقة واحدة، لذا احرصي على وضع الخليط في الأماكن التي القريبة من فتحات خروج النمل والصراصير وستلاحظين اختفائها مباشرة.

ورق الغار لطرد النمل والصراصير

قد يجهل البعض فوائد ورق الغار في المنزل، فإلى جانب وظائفه في الطهي له العديد من الاستخدامات الأخري، مثل سحب الطاقة السلبية والروائح الغير مستحبة من المنزل من خلال معاملته معاملة البخور من خلال إشعال طرفه وتركه في أحد جوانب المنزل، وفيما يخلص التخلص من الحشرات يتم نثره في جميع أرجاء المطبخ والأماكن التي تتواجد الحشرات بها.

طرق جديدة للتخلص من النمل

مزيج القرنفل والقرفة يقضي تماماً على ظهور النمل بالشقة، لأنهما من الأعشاب ذات الرائحة النفاذة التي تعمل على إبعاد الحشرات خارج المنزل أو المطبخ، ويتم استخدامها من خلال تثر كمية من كلاهما في الأماكن المتوقع مرور الحشرات بها.