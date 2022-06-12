طريقة تحضير الفطائر التركي بالحشو الهش سهلة وبسيطة وموفرة لوقت

طريقة تحضير الفطائر التركية الهشة، تعتبر الفطائر التركية من أفضل أنواع المعجنات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص.

فتتسم بمذاقها الشهي وسهولة تحضيرها كما أنها من الفطائر التي تحتوي على الكثير من العناصر المهمة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الفطائر التركية الهشة.

أسهل الطرق التي تساعدك على تحضير الفطائر التركية الهشة

يبحث الكثير من الأشخاص عن خطوات تحضير الفطائر التركية الهشة كما يتم تحضيرها بمقادير غير مكلفة وإليكم في السطور الآتية المقادير:

المكونات المطلوبة لتجهيز الفطائر:

ربع كأس من الزيت النباتي. ثلاثة أكواب من الطحين. نصف ملعقة من السكر. كمية من المياه للعجن. ملعقة من الملح. ثلاث بصلات متوسطة الحجم. كيلو من السبانخ ويتم فرمها فرم ناعم. ثلاثة ملاعق من السماق. نصف ملعقة من ملح الليمون. زيت زيتون. صلصة حارة.

كيفية تحضير الفطائر التركية الهشة

تعد الفطائر التركية من أنواع المعجنات سهلة التحضير ولكن أغلبية السيدات تجهل طريقة تحضيرها وإليكم في مقالنا التالي خطوات تحضير الفطائر التركية الشهية: