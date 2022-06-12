طريقة تحضير الفطائر التركي بالحشو الهش سهلة وبسيطة وموفرة لوقت

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طريقة تحضير الفطائر التركية الهشة، تعتبر الفطائر التركية من أفضل أنواع المعجنات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص.
فتتسم بمذاقها الشهي وسهولة تحضيرها كما أنها من الفطائر التي تحتوي على الكثير من العناصر المهمة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الفطائر التركية الهشة.
أسهل الطرق التي تساعدك على تحضير الفطائر التركية الهشة
يبحث الكثير من الأشخاص عن خطوات تحضير الفطائر التركية الهشة كما يتم تحضيرها بمقادير غير مكلفة وإليكم في السطور الآتية المقادير:
المكونات المطلوبة لتجهيز الفطائر:
- ربع كأس من الزيت النباتي.
- ثلاثة أكواب من الطحين.
- نصف ملعقة من السكر.
- كمية من المياه للعجن.
- ملعقة من الملح.
- ثلاث بصلات متوسطة الحجم.
- كيلو من السبانخ ويتم فرمها فرم ناعم.
- ثلاثة ملاعق من السماق.
- نصف ملعقة من ملح الليمون.
- زيت زيتون.
- صلصة حارة.
كيفية تحضير الفطائر التركية الهشة
تعد الفطائر التركية من أنواع المعجنات سهلة التحضير ولكن أغلبية السيدات تجهل طريقة تحضيرها وإليكم في مقالنا التالي خطوات تحضير الفطائر التركية الشهية:
- أولًا يتم الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من الزيت النباتي والطحين والسكر وملعقة من الملح.
- ثم يتم إضافة كمية من المياه وهكذا يكون قد تم عجن كافة المكونات.
- القيام بسلق السبانخ المفرومة في إناء يحتوي على المياه ويتم تركه لمدة لا تزيد عن عشرة دقائق.
- وبعد انتهاء الفترة يتم تصفيته عصره ويمكن أن يتم فركه بالملح بدلًا من أن يتم سلقه.
- بعد ذلك يتم تحضير حشوة السبانخ من خلال الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من السبانخ والبصل والسماق وملح الليمون.
- ثم نضيف ملعقة صغيرة من الملح والصلصة الحارة ويتم التقليب لحين أن تتجانس كافة المكونات.
- ثم يتم ترك العجينة وبعد ذلك يتم تقطيعها إلى دوائر ثم يتم وضع حشو السبانخ في الوسط ثم يتم غلقها بصورة محكمة في هيئة مثلثات.
- الحصول على صينية الفرن ويتم دهنها بالزيت ثم يتم ترتيب الفطائر فيها بصورة منتظمة وبعد ذلك يتم وضعها في الفرن لحين أن تتحمر.
- القيام بإخراج السبانخ ثم يتم فردها على ورق الطعام لحين أن يتم التخلص من كمية الزيت.
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