نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات بمكونات منزلية للتخلص من اى حشرات منزليه من مره واحده في المقال التالي
مع دخول فصل الصيف يكثر تواجد العديد من أنواع الحشرات في المنازل، وخاصة النمل والصراصير والذباب والناموس فهم أكثر الحشرات المزعجة في فصل الصيف.
كما أنها تسبب نوعا من الاشمئزاز لأفراد المنزل وقد تجد ربة المنزل صعوبة في التخلص منهم، باستخدام المواد الكيميائية خاصة مع وجود أطفال صغيرة أو حيوانات أليفة.
كما أن بعض أنواع الكيماويات قد تضر بصحة الجهاز التنفسي للإنسان ولذلك اليوم سنقدم لكم بعض الحلول الطبيعية للتخلص من حشرات الصيف المزعجة.
كل الأساليب الطبيعية للتخلص من الحشرات
هناك الكثير من اساليب التي تساعد على التخلص من الحشرات بطرق طبيعية وآمنة ومن هذه الأساليب والطرق ماياتي:
مكونات التخلص من حشرات النمل باستخدام الفازلين:
- 2 ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقة كبيرة من أوراق النعناع المطحون الناعم.
طريقة التخلص من حشرات النمل باستخدام الفازلين:
- في وعاء صغير نضيف الفازلين والنعناع ونخلطهم جيدا.
- ثم نقوم بدهن الأبواب والنوافذ بخلطة الفازلين والنعناع.
- فالفازلين يعمل على عدم انتشار النمل داخل المنزل ورائحة النعناع تعمل على طرد النمل.
مكونات طرد النمل باستخدام القرفة:
- ملعقة صغيرة من زيت القرفة.
- كوب من الماء.
طريقة طرد النمل باستخدام القرفة:
- نقوم بإحضار وعاء صغير نضيف فيه الماء وزيت القرفة.
- ثم نقوم بإحضار قطعة من القطن نغمرها في الخليط ونمسح بها المناطق التي يتواجد بها النمل.
- أو يمكن وضع الخليط في زجاجة متوسطة أو كبيرة مزودة ببخاخ ونقوم برش الأماكن التي بها نمل وتكرر العملية حتى يختفي النمل تماما.
- كما يمكنك وضع كمية مناسبة من الخل في بخاخ ورشها في أماكن تواجد النمل أيضا.
- يتم استخدام هذه الطريقه على مدار سبعه ايام في خلال الاسبوع.
مكونات التخلص من الناموس باستخدام النعناع:
- ملعقة كبيرة من النعناع المجفف.
- كوب ماء كبير.
- زجاجة ببخاخ.
طريقة التخلص من الناموس باستخدام النعناع:
- في إناء صغير نرفعه على النار نضيف الماء والنعناع ونتركه ليغلي جيدا.
- ثم نقوم بتصفية النعناع ونتركه ليبرد قليلا ثم نعبئه في الزجاجة.
- نرش المنزل بالنعناع فرائحة النعناع تعمل على طرد الناموس من المنزل.
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