بدون ريجيم وبدون جراحة نحت وتنسيق الجسم بمبلغ يبدأ 500 جنيه 

السمنة مشكلة كبيرة تواجه الكثير من الأشخاص وخاصة النساء وهناك عدة أسباب للسمنة فقد يكون سبب السمنة عضوي كوجود خلل في الغدد يؤدي إلى حدوث السمنة أو سبب وراثي أو تناول أنواع من الأطعمة بكثرة مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم وقد يصعب على بعض الأشخاص إتباع نظام صحي لتخفيض الوزن وقد يلجأ البعض الأخر لعمل العمليات الجراحية الشهيرة للسمنة كشفط الدهون جراحيا وبالون المعدة وقص المعدة وتحويل المسار وكلها عمليات جراحية قد تؤدي إلى حدوث الوفاة في بعض الحالات أو حدوث أعراض جانبية بعد العملية.

ولكن مع تطور الطب وتطور البحوث في مجال السمنة تم ظهور عدة طرق للتخلص من السمنة وبدون أي جراحة وبدون أعراض جانبية خطيرة ومن ضمن هذه الطرق هي نحت الجسم بالليزر وهي طريقة يتم فيها إستخدام جهاز طبي معين ينتج أشعة ليزر بدرجة تترددات معينة تعمل على إذابة الدهون الموضعية والمتراكمة في بعض ألأماكن في الجسم ويعمل الليزر على شد الجلد في الأماكن التي تم إزالة الدهون منها وتكون نتيجة جلسة الليزر تظهر جالية في مقاسات الجسم أكثر مما تظهر على الوزن ويعمل نحت القوام بالليزر على إظهار بعض عضلات الجسم وعضلات البطن.

وهناك ثلاث أنواع من أجهزة الليزر المخصصة لنحت الجسم بالليزر وتختلف ترددات كل جهاز عن الأخر ويكون ذلك على حسب نسبة الدهون المتراكمة في الجسم.

أنواع أجهزة الليزر المستخدمة في نحت القوام:

جهاز كوول ليبو.

جهاز سوفت ليبو.

جهاز سمارت ليبو.

أسعار نحت القوام بإستخدام الليزر:

قد يختلف أسعار جلسات نحت القوام بالليزر من عيادة إلى أخرى ومن دكتور إلى أخر وايضا هناك عدة عوامل تتحكم في سعر الجلسات كمدة الجلسات فتترواح مدة الجلسة من 15 دقيقة إلى 30 دقيقة على الأكثر وقد تحتاج منطقة النحت نحو أربع أيام أو على حسب درجة تكدس الدهون في المنطقة ولكن في كل الأحوال فإن عملية نحت القوام بالليزر تكون غير مكلفة كثيرا مثل عمليات شفط الدهون وعمليات السمنة المعروفة، وأسعارها تبدأ من 500 جنيه وحتى 2500 جنيه