هل تتبول أثناء الأستحمام؟.. خطير جدا جدا طبيبة تكشف سبب وجوب الإقلاع عن هذه العادة

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عمر شويل - جدة التبول عند الاستحمام عادة من الوارد أن يفعلها الكثير، دون معرفة خطورتها، وقد حذرت طبيبة من الولايات المتحدة في بوسطن من هذا العادة، وأوضحت أنها تسبب العديد من المخاطر ومنها أنها تؤثر بشكل قوي على لياقة المثانة وقاع الحوض، وقد يقع الكثير في هذه المشكلة دون أن يعلم، موضحة أن عند دخول الحمام والقيام بفتح صنبور الماء والتبول في نفس وقت فتح الصنبور قد يسبب هذا ارتباط الدماغ بالتبول وصوت المياه، وهذا يعد أمرا خطيرا على المثانة.

ما هي أضرار التبول عند الاستحمام

كانت قد نشرت طبيبة مسالك بولية، في مدينة بوسطن، تسمى أليسا جيفيري توماس، أن التبول أثناء الاستحمام من العادات الخطيرة التي قد تعود على الإنسان بعدد من المشاكل الصحية، وذلك بسبب ارتباط الدماغ بين التبول وصوت المياه الجارية، ولذلك حذرت الطبيبة من التبول أثناء الاستحمام، فقد تؤثر هذه العادة على لياقة المثانة وقاع الحوض.

كما أن الشعور بحاجه إلى التبول أثناء الاستحمام قد يؤدي إلى مشاكل تسرب المثانة عند سماع أي ماء جاري خارج الحمام، وقد أشارت عدد من الأبحاث أن الشعور بالتبول عند سماع صوت المياه، هو استجابة مشروطة وانعكاسية، وقد يكون هذا بسبب التشابه نتيجة الضوضاء التي تحدث عند التبول.

وأشارت بعض الأبحاث أيضا إلى أنه قد يحدث تواصل بين الدماغ والعضلة العاصرة نتيجة الصوت العالي، وهذه العضلة هي ما تتحكم في حركة تدفق البول من خلال الإحليل لجعله مفتوحا.

عدد المصابين بمرض سلس البول

أشارت طبيبة المسالك البولية أيضا أن هناك أنواع من سلسل البول ومنهم سلس البول الإلحاحي، موضحة أن هناك عدد كبير من الأبحاث أشارت إلى أنه بالرغم من أن هذه الحالة ترتبط بالشيخوخة، إلا أن نصف جميع النساء فوق سن ال 20 يعانين من سلس البول بدرجة معينة في حياتهم.