شوف عروض العثيم الاثنين خصم من 20 وحتي 70% على جميع المنتجات تسوق الآن مع أقوى العروض

تعتبر شركة أسواق العثيم من ضمن الأسواق التجارية التي لها دورًا في مواصلة مسيرتها لكي يتم الفتح والتوسع لمراكز البيع التي تكون عن طريق الجملة والتجزئة، حتى أصبح سوق العثيم من إحدى الأسواق الرائدة في هذا المجال، حيث أن الشركة تكون من الشركات المتميزة والمهمة التي تقوم بإعطاء ومنح العروض الكبيرة والخصومات الرائعة، كما يعد السوق من أشهر الأسواق وأهمها التي تستطيع تقديم العديد من العروض والخصومات طول العام لدى المستهلكين وهم، كبار المنتجات الغذائية والغير غذائية الذين يتواجدون بجمهورية مصر العربية والسعودية، حيث أن هذه العروض والخصومات ساهمت لارتفاع الحركة الخاصة بالبيع والشراء.

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عروض العثيم الاثنين

سوق العثيم يمتلك حوالي مائة وثلاثة وثمانون فرع في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ما بين الهايبر ماركت والسوبر ماركت والركن مع الكثير من الفروع بجمهورية مصر العربية إلى أن تم وصول العدد إلى واحد وثلاثون فرع، حيث أن الشركة من الشركات المتميزة بزيارة الكثير من العملاء للسوق.

كما أنه في سنة 2013 قام باستقبال عدد أربعون مليون زبون حتى وصل معدل المبيعات إلى 5 مليار، وأيضًا يكون هدف السوق الأساسي هو أن تتم الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت” ودخول السعر القليل للأسواق في السعودية بالمحلات التجارية الصغيرة.

عروض العثيم المملكة العربية السعودية

500 جرام من الهيل نوعه زدني يكون بسعر 45.95 ريال سعودي.

7 لتر من قدر الضغط نوعه السيف يكون بسعر 99 ريال سعودي.

كيكة الغابة السوداء الحجم الصغير يكون بسعر 19.95 ريال سعودي.

الفلفل الأسود المطحون مقدار كيلو جرام يكون بسعر 49.95 ريال سعودي.

شبيهة الجبن بالقشطة من النوع جرين لاند يكون سعرها 20.95 ريال سعودي.

اثنان كيلو جرام من القرع الأمريكي يكون بسعر 4.25 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم