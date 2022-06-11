شوف لولو ماركت تخفيضات كبرى في المهرجان الفلبيني lulu market

المهرجان الفلبيني مجموعة جديدة من العروض يقدمها لولو ماركت على جميع المنتجات الغذائية المعلبة، كما يوجد في مجلة عروض لولو هايبر ماركت هذا الأسبوع تخفيضات كبيرة على الفواكه والخضراوات الطازجة، كما سعرض الهايبر أنواع مختلفة من المنظفات ومنتجات العناية الشخصية بالشعر والبشرة، يحتوي هذا العرض ايضاً على أنواع متعددة من الأسماك المعلبة والصلصات المختلفة لإعداد أشهى المأكولات الغربية والآسيوية، كما يعرض الهايبر منتجات معلبة من تعبئة هايبر لولو.

لولو ماركت

يقدم لولو أنواع مختلفة من الخضراوت والفواكه المعبأة وغيرها من المنتجات الأخرى ومن بين المعروض ما يلي:

جل اناناس في شراب سكر 12 أونصة سعر العبوة 6.95 ريال بدلاً من 8.95 ريال.

لولو جل جوز الهند في شراب السكر 340 جرام مقابل 5.95 ريال بدلاً من 7.95 ريال سعودي.

طحين الأرز لولو وزن كيلو جرام مقابل 9.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال.

لولو أرز كلاسيكي يعطر الياسمين وزن الكيس خمسة كيلو جرام مقابل 27.95 ريال بدلاً من 35.95 ريال.

هايبر لولو

لوكس سائل غسيل الصحون بالليمون أو عادي 1250 مل بسعر 10.90 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

احصل على برسيل منظف جل 950 مل × 2 عبوة بسعر 19.90 ريال بدلاً من 27.5 ريال.

اشتري فانيش مزيل البقع عن الأقمشة قوة أوكسي 500 جرام أو كريستال أبيض 450 جرام، بسعر 18.90 ريال بدلاً من 27.5 ريال.

دابر فاتيكا شامبو 400 مل × 2 عبوة ترويجية مقابل 15.90 ريال بدلاً من 27.95 ريال سعودي.

اسكينول منظف للوجه 225 مل مقابل 7.90 ريال بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

سكاي فلكس بسكويت 800 جرام سعر الحبة 20.95 ريال.

احصل على كيلو من موز الفلبين أو الإكوادور سعر الكيلو 3.45 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

وفر مع عروض لولو واحصل على كرتون من إندومي شعيرية نكهة الدجاج أو نكهة كاري الدجاج خاصة 40 كيس بسعر 43.95 ريال للحبة.