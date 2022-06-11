نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو الجديدة على السلع الغذائية والبقالة lulu hypermarket في المقال التالي

احصل على أنواع متعددة من البقالة والسلع الغذائية المعبأة والطازجة ضمن عروض لولو هذا الأسبوع، تستمر هذه العروض ابتداءً من يوم 12 يونيو وحتى يوم 21 يونيو تحت شعار المهرجان الفلبيني، تستطيع شراء كافة مقاضيك من السلع المستوردة والمحلية بخصومات متنوعة، يمكنك توفير الكثير من الأموال من خلال التسوق داخل أروقة لولو هايبر ماركت، وفي السطور التالية نقدم بعض من صفحات مجلة عروض لولو الجديدة. عروض لولو احصل على خصم بقيمة 17.30 ريال سعودي عند طلب مالجروسا أرز تايلندي أبيض معطر حبة طويلة وزن الكيس 10 كيلو، مقابل 62.95 ريال بدلاً من 80.25 ريال.

افتا أرز تايلندي الياسمين 5 كيلو مقابل 35.95 ريال بدلاً من 40.15 ريال. احصل على شافلوت كريمة أرجواني محلاة وزن 340 جرام مقابل 10.95 ريال بدلاً من 13.5 ريال.

اشتري ماما سيتا خلطة الصوص الحار 50 جرام مقابل 5.25 ريال بدلاً من 6.95 ريال. هايبر لولو جود فود نقانق لحم دجاج كلاسيك وزن نصف كيلو جرام بسعر 22.5 ريال بدلاً من 26.95 ريال.

احصل على شرائح سمك مجمد وزن كيلو جرام من العربية للأسماك مقابل 17.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

وفر 2.15 ريال عند شراء كابايان فودز دجاج توسينو شرائح 380 جرام مقابل 10.5 ريال بدلاً من 12.65 ريال للحبة.

بينوي نقانق دجاج وزن 500 جرام مقابل 13.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

بليمز لحم تونا خفيف أو لحم تونا أبيض 185 جرام عبوتين مقابل 9.95 ريال بدلاً من 14.30 ريال. لولو ماركت ريم لانشون لحم الدجاج وزن 340 جرام بسعر 7.95 ريال بدلاً من 10.45 ريال.

شافلوت صلصة السمك 720 مل مقابل 8.95 ريال بدلاً من 10.75 ريال سعودي.

احصل على خصم 1.5 ريال عند شراء شافلوت جاك فروت أخضر في محلول ملحي وزن 565 جرام بسعر 5.75 ريال سعودي بدلاً من 7.25 ريال.

اشتري أرجنتينا لحم بقري بالذرة وزن 200 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال.

مكاتي شعرية أعواد صينية وزن 200 جرام مقابل 6.25 ريال.

احصل على صلصة الصويا الحلوة 500 مل مكاتي بسعر 6.95 ريال للحبة.

صلصة مكاتي لجميع الأغراض أو صلصة حارة 310 جرام مقابل 5.95 ريال سعودي.

اشتري العربية للأسماك أصابع سمك بالبقسماط مغلفة بالخبز وزن 300 جرام، مقابل 11.95 ريال سعودي بدلاً من 15.5 ريال.

روبيان مطبوخ منظف مجمد وزن 250 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو الجديدة على السلع الغذائية والبقالة lulu hypermarket - ثقفني

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