الآن.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 مع مصطفي الآغا لدخول السحب على الجائزة الكبرى مليون دولار

تمنح مسابقة الحلم الفائز جوائز مالية كبيرة، تقدر بآلاف الدولارات والتي تجعل الفائز يستطيع تحقيق أحلامه، لذلك نجد ملايين من الأشخاص على مستوى الوطن العربي يرغبون في الاشتراك بالمسابقة، للرغبة في الفوز بالجائزة المالية، حيث تعتبر مسابقة الحلم من المسابقات التي يتابعها الملايين على مستوى الوطن العربي، وتقدم على قناة أم بي سي السعودية ويقدمها الإعلامي مصطفى الأغا، فهي من أفضل المسابقات التي تمنح الفائز عدة جوائز كبري، لذلك نجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقة الاشتراك في المسابقة، لذا سوف نستعرض لكم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يعلن الإعلامي مصطفي الآغا كل أسبوع في حلقة جديدة عن الفائز في المسابقة، حيث يكون السحب على جوائز مالية ومنزل الأحلام، لذلك يرغب الجميع في الاشتراك في المسابقة، ونجد البحث عن طريقة الاشتراك مهول، حيث يمكن لجميع المواطنين في الوطن العربي فقط الاشتراك في المسابقة، ويمكنك الاشتراك في المسابقة من خلال إتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولى لابد على المتقدم تحديد الرقم التابع للدولة المقيم بها.

يتم إرسال رسالة حلم أو Dream على الرقم الخاص بالدولة.

سيقوم فريق البرنامج بإرسال عدة رسائل تحتوى على عدد من الأسئلة على جهازك لابد من قيامك بالإجابة عليها بشكل صحيح.

لابد من الحرص في الإجابة على أكبر عدد من الأسئلة بشكل صحيح.

إذا كانت إجابتك صحيحة سوف يتم إدخال إسمك في السحب.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

لابد على كل متقدم أن يقوم بإرسال الرسائل الخاصة بالبرنامج عبر الأرقام الخاصة بالدولة المقيم بها، حيث حدد فريق البرنامج عدد من الأرقام الخاصة بكل دولة، ولا يمكن للمتقدم إرسال الرسالة على أرقام غير مخصصة للدولة المقيم بها، وتتمثل أرقام الدول للاشتراك في مسابقة الحلم في الآتي.