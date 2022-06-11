نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لغز بوابة منحوتة بكوكب المريخ وصور تنشر لأول مرة تشعل ضجة بوسائل التواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة لغز بوابة منحوتة بكوكب المريخ والسر المكتشف من وكالة ناسا الأمريكة وكالة الفضاء العالمية . حيث تم نشر صور عن بوابة منحوتة بكوكب المريخ أشعلت وسائل التواصل بشكل كبير . لكي ما يتم التعرف علي سر البوابة المنحوتة بكوكب المريخ ولماذا تشير تلك البوابة كما أن . أكتشاف بوابة منحوتة بكوكب المريخ بعد أن تم اكتشافها ونشر الصور الخاصة بها . وأطلق عليها اسم بوابة منحوتة لأنها بالفعل تظهر بذلك الشكل تماماً . كذلك بجانب أن وكالة ناسا بإرسالها مركبة “كوريوستي” هي التي اكتشفت سر البوابة المنحوتة علي كوكب المريخ . وفي سطور مقال اليوم القادمة من “موقع ثقفني” سنتعرف علي سر البوابة المنحوتة الغامض .

لغز بوابة منحوتة بكوكب المريخ تلتقط صورها مركبة فضائية بوكالة ناسا

سر البوابة المنحوتة بكوكب المريخ صرحت عنه وكالة ناسا الأمريكية بمهمة المركبة الفضائية “كوريوستي” . حيث تم التقاط صور بوابة منحوتة بكوكب المريخ ووصفت تلك الصور بالغامضة . كما قالت عن تلك البوابة أنها تشبه باب منحوت داخل الجبل الصخري علي كوكب المريخ . كذلك جاء في وصف المركبة الفضائية بأن البوابة المنحوتة كأنها تقود إلي مبني مجهز داخل الجبل . كما أن وكالة ناسا قالت بأن أكتشاف بوابة منحوتة بكوكب المريخ تشبه لحد كبير . آثار مدائن صالح داخل المملكة العربية السعودية كما أن تلك البوابة المنحوتة . تشبه أيضاً البتراء داخل دولة الأردن كذلك أضافت وكالة ناسا بان لغز بوابة منحوتة بكوكب المريخ حتي الآن لا توجد معلومات كافية . عن تلك البوابة غير أنها بوابة صغيرة الحجم ولم تضف وكالة ناسا معلومات أخري . كما عبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض تفاصيل التصريحات الخاصة بتلك البوابة المنحوتة .

لغز بوابة منحوتة بكوكب المريخ وتصريحات خاصة من وكالة ناسا

أكتشاف بوابة منحوتة بكوكب المريخ ونشر الصور الخاصة بها أوضحت ناسا عن ذلك الموضوع . أن صور البوابة المنحوتة تم التقاطها بواسطة روبوت يدعي اسمه “كورتيسي” في المهمة الخاصة بذلك علي سطح كوكب المريخ . وذلك منذ أيام قليلة كما قالت عن بوابة منحوتة بكوكب المريخ ربما يكون ليس باباً منحوتاً بالفعل . ولكن ربما يكون تشكيل صخري كما أن ذلك التشكيل تقريبياً ربما يكون قياسه لا يتعدى 30 سم فقط .

مركبة ناسا (كوريوستي) الموجودة على المريخ تلتقط صورة وصفت بالغامضة لباب منحوت في جبل صخري وكأنه يقود لمبنى داخل الجبل وهي تشبه لحد كبير الأبواب في آثار مدائن صالح في السعودية والبتراء في الأردن. لا توجد معلومات كافية عن هذا الباب غير أنه صغير الحجم ولم تعلق ناسا على الموضوع. pic.twitter.com/KPUri0tPh3 — إياد الحمود (@Eyaaaad) مركبة ناسا (كوريوستي) الموجودة على المريخ تلتقط صورة وصفت بالغامضة لباب منحوت في جبل صخري وكأنه يقود لمبنى داخل الجبل وهي تشبه لحد كبير الأبواب في آثار مدائن صالح في السعودية والبتراء في الأردن.



لا توجد معلومات كافية عن هذا الباب غير أنه صغير الحجم ولم تعلق ناسا على الموضوع. pic.twitter.com/KPUri0tPh3 — إياد الحمود (@Eyaaaad) May 14, 2022

سر البوابة المنحوتة بكوكب المريخ

يجري الآن البحث عن مواطنين أمريكيين أصحاء وذلك في الإعلان السابق الذي ذكرته وكالة ناسا . كما قالت أن المواطنين الجاري البحث عنه يجب أن يكونوا متحمسين وغير مدخنين . كذلك يجب أن تكون أعمارهم ما بين 30 إلي 50 عاماً وذلك خلاف المرشحين الفعليين العاديين الذين هم بالفعل . رواد فضاء وذلك لكي ما يتم إرسالهم في مهمات مختلفة إلي كوكب المريخ وذلك لتكون مدة . مهمة كوكب المريخ القادمة لمدة عام كامل . تلك كانت تفاصيل أكتشاف بوابة منحوتة بكوكب المريخ التي عرضناها في مقال اليوم . عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .

ناسا تصور بابا مفتوحا على المريخ. التقطت الصورة باستخدام المركبة كيوريوسيتي. في الحقيقة هذا ليس بابا، إنما تشكلا في الصخور، وقد يكون ارتفاعه مجرد 30 سم فقط. pic.twitter.com/dpbW3N0doD — Dr. Mohamed Qasem د. محمد قاسم (@mqasem) ناسا تصور بابا مفتوحا على المريخ. التقطت الصورة باستخدام المركبة كيوريوسيتي. في الحقيقة هذا ليس بابا، إنما تشكلا في الصخور، وقد يكون ارتفاعه مجرد 30 سم فقط. pic.twitter.com/dpbW3N0doD — Dr. Mohamed Qasem د. محمد قاسم (@mqasem) May 13, 2022

لغز بوابة منحوتة بكوكب المريخ الذي تم اكتشافه عبر مهمه خاصة لكوكب المريخ خاصة بوكالة ناسا الأمريكية . والتي تم نشر صور خاصة بها أشعلت وسائل التواصل المختلفة . عرضنا تفاصيل أكتشاف بوابة منحوتة بكوكب المريخ بمقال “موقع ثقفني” .