شوف تقسيط ايفون 12 من اكسترا السعودية وتخفيضات تصل لـ 30 %

يستطيع أي مواطن سعودي أو مقيم أن يحصل على جوال ايفون 12 من اكسترا (extra) السعودية، مع تخفيضات تصل إلى 29.63%، والجوال يعتبر من أحسن الهواتف الذكية التي قامت شركة آبل الأمريكية بإنتاجها، وحققت نجاحًا كبيرًا بالدول العربية وخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث يقبل على شرائها المواطنين السعوديين لأنها مظهر من مظاهر التفاخر والتباهي بين المواطنين بالمملكة، والغالبية يعتبرونها مظهر للتحضر ومواكبة العصر، وجوال iPhone 12 يحتوي على العديد من المزايا، حيث يدعم الهاتف تشغيل شبكات الجيل الخامس، كما يتميز بأناقة ومتانة التصميم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على خطوات تقسيط ايفون 12 من اكسترا السعودية.

تقسيط ايفون 12 من اكسترا

يستطيع أي مواطن سعودي أو مقيم أن يحصل على جوال iPhone 12 من اكسترا السعودية عن طريق تسهيل للتمويل واتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يلي:-

الذهاب إلى أقرب فرع من فروع اكسترا السعودية واختيار الجوال والحصول علية بالقسط عبر شركة تسهيل للتمويل .

واختيار الجوال والحصول علية بالقسط عبر . تقديم الأوراق والضمانات المطلوبة للحصول على الجوال عبر تسهيل للتمويل من اكسترا السعودية.

تقدم اكسترا خدمة التوصيل للمنازل بالمجان خلال 48 ساعة.

يستطيع أي عميل الحصول على خصم يصل إلى 30% على جوال iPhone 12 .

. سعر ايفون 12 قبل الخصم 4049 ريال سعودي، وسعر الجوال بعد الخصم 2849 ريال، حيث يستطيع أن يوفر العميل 1200 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للحصول على iPhone 12 بالتقسيط

هناك بعض الأوراق التي يجب أن تتوفر للحصول على جوال ايفون 12 من اكسترا السعودية وهى كما يأتي:-

أن يحضر العميل بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين، والإقامة لغير السعوديين. إحضار إثبات للراتب عن طريق التأمينات الاجتماعية أو تعريف بالراتب. العنوان الوطني والتحقق من رقم الهاتف الجوال من خلال خدمة أرقامي.

مميزات ايفون 12

هناك مزايا لا حصر لها يحتوي عليها iPhone 12 والذي تبلغ مساحة ذاكرته الداخلية 128 جيجابايت وهى كما يأتي:-