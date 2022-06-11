افضل من الجاهز.. طريقة عمل الصابون بحرفية وجودة عالية مثل الشركات هتعملي 50 كيلو في دقائق

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طريقة عمل الصابون السائل اعملي ٣٠ كيلو زي الجاهز
في الأيام الماضية ظهرت الكثير من عمليات الغش في الصابون السائل، وأصبح لا ينظف المواعين إطلاقا، بالإضافة إلى ارتفاع سعره في الأسواق كلها، ولذلك وجدنا أن هناك الكثير من عمليات البحث من الكثير من الناس في محاولة معرفة طريقة عمل الصابون السائل في المنزل، لأنه شئ أساسي في البيت ولا يمكن الاستغناء عنه مهما ارتفع سعره، ولذلك نحن جئنا إليكم بهذا المقال لكي نوضح لكم مكونات وطريقة تحضير الصابون السائل في البيت بكل سهولة، كل ما يجب عليك فعله هو متابعة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات عمل الصابون السائل في المنزل
الصابون السائل أصبح حديث الكثير من الناس في هذه الفترة بسبب ارتفاع سعره، بالإضافة إلى أنه ليس بالجودة الفائقة، ولذلك قررت ست البيت تحضيره في لكي تستخدمه في جميع الأغراض المنزلية مثل غسل المواعين، ويستخدم في تنظيف السيراميك والحوائط، وهنا أشياء أخرى لا يمكن الاستغناء عنها أبدا، علاوة ذلك يمكن تحضير الصابون وبيعه في المحلات أو الجيران كمصدر دخل لأي ست بيت لا تعمل، ونحن سوف نقدم لكم المكونات:
- نصف لتر من التكسالون.
- ربع لتر من تايلوز.
- ثلاث ملاعق من السلفونيك.
- القليل من الصودا السائلة.
- القليل من ملح الصوديوم.
- معطر بالكمية التي ترديها.
- عبوات بلاستيك لتعبئة الصابون بداخلها.
خطوات تحضير الصابون السائل في المنزل
نحن قدمنا إليكم المكونات، في حالة إذا كنت ترغبين في عمل مشروع صغير من الصابون السائل يمكن مضاعفة الكمية على حسب الرغبة، ولا تنسى الالتزام بالتعليمات الموجودة على ظهر كل خامة من الخامات المستخدمه غي الصابون، والآن سوف نقدم لكم خطوات التحضير:
- يتم إحضار جردل بلاستيك كبير.
- يجب وضع التكسالون مع تايلوز ويتم التقليب حتى تتجانس باقي المكونات.
- يجب وضع جميع المكونات بالتدريج حتى تتداخل جميعها مع بعضها البعض.
- في النهاية يجب وضع الملح في القليل من الماء حتى يذوب الملح وبعد ذلك يتم وضعه على الخليط ويتم التقليب، يترك لمدة 24 ساعة، وبعد ذلك يكون جاهز للاستخدام
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