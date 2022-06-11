نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022| وأرقام الاشتراك من جميع الدول في المقال التالي
تواصل مسابقة الحلم السحب على الجوائز المالية القيمة من إجمالي سحوبات ستتم بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي، وتم بالفعل إعلان عدد من كبير من أسماء الفائزين بالجوائز المالية المختلفة، والتي بدأت قيمتها من 1000 إلى 500 ألف دولار أمريكي، في الوقت الذي تواصل فيه المسابقة استقبال طلبات الاشتراك من جميع الدول، من أجل المشاركة في السحبين المقبلين بقيمة 100 ألف دولار، بخلاف الجائزة الثانية بقيمة كيلو جرام من الذهب، وهي جائزة استثنائية لفائز آخر جديد، والاشتراك متاح الآن عبر طرق المشاركة الأساسية المعروفة أو عبر تطبيق حلم للهواتف الذكية.
أرقام الاشتراك من جميع الدول
- من السعودية:
زين: 755505.
فيرجن: 300 لـ 300.
ليبارا: في 313131.
- أرقام الحلم من الأردن:
زين: 94099.
أورانج: 94099.
أمنية: 94099.
- من الإمارات:
الاتصالات: 5544.
دو: 3636.
- من البحرين:
زين 94000.
stc في 98885.
بتلكو 94000.
- من العراق:
زين عام 2770.
آسياسيل 2266.
كورك عام 2180.
- من الكويت:
4242.
Ooredoo على رقم 4242.
stc على 4242.
- من تونس:
اتصالات تونس 85819.
85819.
أورانج 85819.
- من مصر:
فودافون 95458 أو 95450.
اتصالات 95458 أو 95450.
أورانج 95458 أو 95450.
- من اليمن:
شبكة MTN 2622.
سبأفون 5222.
اتصالات على Y 8442.
يمن موبايل 87602.
أسماء الفائزين في مسابقة الحلم
فاز حتى الآن في سحوبات الحلم المختلفة في نسختها الجديد 2022 أكثر من 35 فائزًا، تنوعت الجوائز الخاصة بهم من 1000 دولار حتى نصف مليون دولار أمريكي، وإليكم مجموعة بأسماء الفائزين حتى الآن:
- حامد أحمد اللحياني من السعودية الحلم جائزة بقيمة $150,000
- عيسى بن عايل بن راشد الفارسي من عُمان الحلم جائزة بقيمة $150,000
- جهان حسن يعقوب من دولة الإمارات جائزة بقيمة $10,000
- نوف محمد من السعودية دائزة ارسم بسمة بقيمة $2,500
- هاني عصام من مصر جائزة رسم بسمة بقيمة $2,500
- يوسف نملي من المغرب جائزة رحلة الصيف بقيمة $15,000
- محمد أنور لبادة من دولة الأردن جائزة رحلة الصيف بقيمة $15,000
- عبدالله عثمان الحاج سوداني بالسعودية بيت بقيمة 250,000 $
في حالة عدم العثور على أرقام خاصة باسم دولتك في أرقام التواصل الأساسية، يُمكنكم الاشتراك من خلال الرقم الدولي الموحد للاتصال من جميع الدول على الرقم التالي: 0088216101092.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022| وأرقام الاشتراك من جميع الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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