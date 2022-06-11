أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022| وأرقام الاشتراك من جميع الدول

تواصل مسابقة الحلم السحب على الجوائز المالية القيمة من إجمالي سحوبات ستتم بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي، وتم بالفعل إعلان عدد من كبير من أسماء الفائزين بالجوائز المالية المختلفة، والتي بدأت قيمتها من 1000 إلى 500 ألف دولار أمريكي، في الوقت الذي تواصل فيه المسابقة استقبال طلبات الاشتراك من جميع الدول، من أجل المشاركة في السحبين المقبلين بقيمة 100 ألف دولار، بخلاف الجائزة الثانية بقيمة كيلو جرام من الذهب، وهي جائزة استثنائية لفائز آخر جديد، والاشتراك متاح الآن عبر طرق المشاركة الأساسية المعروفة أو عبر تطبيق حلم للهواتف الذكية.

أرقام الاشتراك من جميع الدول

من السعودية:

زين: 755505.

فيرجن: 300 لـ 300.

ليبارا: في 313131. أرقام الحلم من الأردن:

زين: 94099.

أورانج: 94099.

أمنية: 94099. من الإمارات:

الاتصالات: 5544.

دو: 3636. من البحرين:

زين 94000.

stc في 98885.

بتلكو 94000. من العراق:

زين عام 2770.

آسياسيل 2266.

كورك عام 2180. من الكويت:

4242.

Ooredoo على رقم 4242.

stc على 4242. من تونس:

اتصالات تونس 85819.

85819.

أورانج 85819. من مصر:

فودافون 95458 أو 95450.

اتصالات 95458 أو 95450.

أورانج 95458 أو 95450. من اليمن:

شبكة MTN 2622.

سبأفون 5222.

اتصالات على Y 8442.

يمن موبايل 87602.

خطوات تفعيل وترقية اشتراكك في مسابقة الحلم لدخول سحب الـ 100.000 دولار

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم

فاز حتى الآن في سحوبات الحلم المختلفة في نسختها الجديد 2022 أكثر من 35 فائزًا، تنوعت الجوائز الخاصة بهم من 1000 دولار حتى نصف مليون دولار أمريكي، وإليكم مجموعة بأسماء الفائزين حتى الآن:

حامد أحمد اللحياني من السعودية الحلم جائزة بقيمة $150,000

عيسى بن عايل بن راشد الفارسي من عُمان الحلم جائزة بقيمة $150,000

جهان حسن يعقوب من دولة الإمارات جائزة بقيمة $10,000

نوف محمد من السعودية دائزة ارسم بسمة بقيمة $2,500

هاني عصام من مصر جائزة رسم بسمة بقيمة $2,500

يوسف نملي من المغرب جائزة رحلة الصيف بقيمة $15,000

محمد أنور لبادة من دولة الأردن جائزة رحلة الصيف بقيمة $15,000

عبدالله عثمان الحاج سوداني بالسعودية بيت بقيمة 250,000 $

في حالة عدم العثور على أرقام خاصة باسم دولتك في أرقام التواصل الأساسية، يُمكنكم الاشتراك من خلال الرقم الدولي الموحد للاتصال من جميع الدول على الرقم التالي: 0088216101092.