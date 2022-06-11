نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عبقرية سحب الفلوس من الـ ATM ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة في دقيقتين في المقال التالي
يبحث الكثير من الناس حول كيفية استخراج الأموال من مكينة الصرافة الآلي في أي وقت وبدون الحاجة إلى بطاقة، وبالفعل قد يتم ذلك ويتم استخراج الأموال في أي وقت ومن أي ماكينة وذلك بخطوات بسيطة يمكن لأي شخص إجرائها بدون اي صعوبة، واليوم سوف نعرض لكم هذه الخطوات تابعونا في هذا المقال لمعرفة التفاصيل المطلوبة.
طريقة استخراج الأموال من مكينة الصرافة الآلي دون الحاجة إلى بطاقة
قامت شركات المحمول المختلفة بعمل خدمة جديدة لجميع العملاء وهي ما تسمى المحفظة الإلكترونية، والتي يتم من خلالها وضع أي مبلغ مالي يبدأ من ٥ إلى ١٠٠٠٠ جنية مصري، وذلك من خلال خدمة الإيداع والتي تتم من خلال أي مركز لخدمة العملاء، والتي من خلالها يتمكن العميل من سحب اي مبلغ من هذه الأموال المتواجدة في المحفظة في أي وقت من مكينة الصرافة بخطوات بسيطة بدون بطاقة.
خطوات سحب الاموال من مكينة الصرافة بدون بطاقة
يتمكن أي عميل من عملاء شركات المحمول أن يتم تفعيل خدمة المحفظة الإلكترونية التابعة لخط الهاتف والتي تسمى فودافون كاش، أو اورانج كاش او اتصالات كاش، وبعد وضع رصيد مالي في هذه المحفظة يتم سحب المبلغ في أي وقت من ماكينة السحب الآلي بخطوات محددة وهي كالآتي:
- بعد إيداع مبلغ من المال من خلال خدمة العملاء لابد من تنزيل التطبيق الخاص بالشركة سواق فودافون أو اتصالات أو اورانج، وذلك على هاتف الاندرويد الخاص.
- بعد ذلك يتم الدخول على التطبيق واختيار خدمة الكاش.
- وبعد ذلك يتم اختيار خدمة السحب.
- ثم يتبع ذلك اختيار سحب من خلال ماكينة ATM.
- بعد ذلك يتم ادخال المبلغ المراد سحبه.
- ثم ادخال الرقم السري الخاص بالعميل والمحفظة.
- وسوف يتم إرسال كود خاص بالماكينة على رقم الهاتف المحمول الخاص.
- يتم التوجه بعد ذلك إلى الماكينة بالفعل واختيار معاملات نقدية، وإدخال المبلغ المراد سحبه ثم رقم الهاتف الخاص، ثم يتم ادخال كود المكينة الذي قد تم إرساله من قبل، وبعد تأكيد عملية السحب يتم الانتظار قليلًا وسوف يتم خروج المبلغ بنجاح.
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