طريقة عبقرية سحب الفلوس من الـ ATM ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة في دقيقتين

يبحث الكثير من الناس حول كيفية استخراج الأموال من مكينة الصرافة الآلي في أي وقت وبدون الحاجة إلى بطاقة، وبالفعل قد يتم ذلك ويتم استخراج الأموال في أي وقت ومن أي ماكينة وذلك بخطوات بسيطة يمكن لأي شخص إجرائها بدون اي صعوبة، واليوم سوف نعرض لكم هذه الخطوات تابعونا في هذا المقال لمعرفة التفاصيل المطلوبة.

طريقة استخراج الأموال من مكينة الصرافة الآلي دون الحاجة إلى بطاقة

قامت شركات المحمول المختلفة بعمل خدمة جديدة لجميع العملاء وهي ما تسمى المحفظة الإلكترونية، والتي يتم من خلالها وضع أي مبلغ مالي يبدأ من ٥ إلى ١٠٠٠٠ جنية مصري، وذلك من خلال خدمة الإيداع والتي تتم من خلال أي مركز لخدمة العملاء، والتي من خلالها يتمكن العميل من سحب اي مبلغ من هذه الأموال المتواجدة في المحفظة في أي وقت من مكينة الصرافة بخطوات بسيطة بدون بطاقة.

خطوات سحب الاموال من مكينة الصرافة بدون بطاقة

يتمكن أي عميل من عملاء شركات المحمول أن يتم تفعيل خدمة المحفظة الإلكترونية التابعة لخط الهاتف والتي تسمى فودافون كاش، أو اورانج كاش او اتصالات كاش، وبعد وضع رصيد مالي في هذه المحفظة يتم سحب المبلغ في أي وقت من ماكينة السحب الآلي بخطوات محددة وهي كالآتي: