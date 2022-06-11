إياك أن ترمى زيت القلي المستعمل بعد الآن هتكسب دهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب

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إياك أن ترمى زيت القلي المستعمل بعد الآن نتكسب ذهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب، بمكون تقومي برميه كل يوم تستطيعين إعادة تدويرها والاستفادة منها بدلا ان تقومي برمية يوميا فهذا كنز تغفلين عنه منذ قديم الزمن فكم من ليترات الزيت المستعمل تم رميها وعدم الاستفادة منها برغم انك كنت تستطيعين الاستفادة منه وتوفير المال الخاص بميزانية بيتك وإليك الطريقة التي تستطيعين الاستفادة من الزيت المستعمل من خلالها في السطور القادمة سوف نستعرض لك كيفية توفير المال واستغلال زيت القلي المستعمل.
إعادة تدوير زيت القلي المستعمل
من اليوم سيدتي لا تقومين برمي زيت القلي المستعمل وقومي بالاحتفاظ به لصناعة صابون الصحون السائل وقومي بتوفير المال الخاص بميزانية منزلك.
المكونات:
- قومي بتجميع ٢ لتر من الزيت المستعمل وقومي بتصفيته من أي شوائب.
- ملعقة كبيرة من البوتاس وعليك الحظر
- وقت استخدامه.
- كوب عصير ليمون.
- ٢ لتر ماء.
- كيس هيدروكسيد صوديوم.
- ٢ ملعقة كبيرة زيت عطري حسب رغبتك.
طريقة تحضير الصابون من الزيت المستعمل
- نحضر وعائين الأول نضع به الماء ونرفعه على النار لدرجة الغليان.
- وفي الوعاء الأخر نضيف البوتاس و هيدروكسيد صوديوم ونقلب جيدا.
- نضيف الماء المغلي على البوتاس وهيدروكسيد الصوديوم والتقليب جيدا.
إضافة الزيت المستعمل والليمون مع إستمرار التقليب لمدة ١٠ دقائق.
- إضافة الزيت العطري مع إستمرار التقليب.
نستمر في التقليب حتي يصبح القوام كريمي وتمام التجانس لجميع المكونات.
- هكذا تم صنع صابون سائل للصحون واذا اردت تحويله إلي صابون جاف قطع يتم إضافة بعض من الدقيق والنشا وفردة في صينية وتقطيعة وتركه حتي يجف تماما في مكان به هواء.
ملحوظة هامة: عليك ارتداء الكمامة أثناء التجهيز وعدم شم الرائحة المنبعثة من الخليط حتى تنتهين من صناعتة.
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