رجعى خشب بيتك جديد .. خلطة مزهلة لتلميع الخشب من الأوساخ والدهون هيرجع جديدة من تانى بمكونات متخطرش على بالك

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تلميع الخشب من الأوساخ، تبحث كل ربة منزل عن ملمع أثاث قوي لا يؤثر على مظهر الأثاث مع كثرة الاستخدام، لذلك فقد وفرنا لكم أفضل خلطة ملمع أثاث في المنزل يمكنكم الحصول عليه بمكونات بسيطة، حيث أنه يسهل عليكم همة تنظيف الأثاث لذلك لا تترددوا في صناعته، بعد متابعة تفاصيل تحضيره في السطور القادمة، فهي سهلة للغاية ومميزة.
تلميع الخشب من الأوساخ
يمكنك تصنيع ملمع أثاث في منزلك من خلال بعض الخطوات البسيطة، وهي:
أفضل خلطة ملمع أثاث في المنزل
- وضع ملعقة من شمع الأثاث في قطعة من الشاش القطني، وعجنها لكي تصبح عجينة طرية.
- وبعدها يتم فرط السطح الخاص بالأثاث بقطعة صغيرة من القماش لتجنب بهتانه.
- يمكنك بعد ذلك أن تمسحي الشمع الزائد على الأثاث من خلال استخدام قطعة نظيفة قطنية، ويتم تكرار تلك الطريقة الرائعة حيث أن الشمع يعتبر ملمع أثاث مميز.
ملمع الخشب بالخل وزيت الزيتون
عليك تلميع الخشب بزيت الزيتون والخل من خلال ما يلي:
- إحضار إناء عميق ووضع بداخله اربع ملاعق من زيت الزيتون، وإضافة ربع كوب خل ابيض لهم.
- يمكنك بعد ذلك تقليب الخليط ووضع قطعة قماش وتنظيف الأثاث بها وتلميعه بالطريقة المعتادة، وهذه الخطوة يتم تكرارها وتنظيف الخشب للتأكد من نظافته.
ملمع الأثاث بالليمون وزيت الزيتون
- تحتاجين في هذه الوصفة كوب من عصير الليمون، وكوب من زيت الزيتون، وبخاخة، وقطعة من القماش.
- بعد ذلك يمكنك خلط عصير الليمون مع زيت الزيتون في البخاخة.
- وبعدها يمكنك رش مقدار على الأثاث الذي ترغبي في تلميعه.
- بعدها يمكنك مسحه بقطعة قماش، وسوف تجدين لمعان لا مثيل له في أثاثك
الفازلين وتلميع الأثاث
يمكنك استخدام الفازلين كملمع أثاث قوي وهذا من خلال ما يلي:
- يمكنك وضع القليل من الفازلين على قطعة من القطن بحجم مناسب.
- بعدها يمكنك تلميع الخشب به للحصول على نتيجة مذهلة، وأثاث خالي من البقع.
- يمكنك استخدام أي من هذه الطرق في صنع ملمع الأثاث حيث أنها طرق منزلية وتتم بخطوات بسيطة للغاية، وهي لا تحتاج إلى عناء، فلا تتردد في استخدامها.
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