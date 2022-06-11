شوف أقوي العروض من أسواق العثيم وبنده على الأجهزة المنزلية والكهربائية

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تتنافس أسواق عبد الله العثيم العثيم وأسواق panda وHyper Panda أسبوعياً حيث يقدم كل منهم أقوي العروض الخاصة والمميزة على الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية، وأواني المطبخ بأشكال وألوان في غاية الروعة، بأسعار رائعة وخصومات جبارة، كما يمكنكم التصفح من خلال مواقعهم الإلكترونية، يستمر العرض لمدة بالفرعين لمدة أسبوع بجميع فروعهم وحتى نفاذ الكمية. أقوي العروض من أسواق العثيم وبنده على الأجهزة المنزلية والكهربائية قدر ضغط السيف كهربائي، سعة 8 لتر بسعر 269.00 ريال بدلاً من 382.00 ريال.

خلاط كنوود مع مطحنة، سعر الحبه 135.00 ريال بدلاً من 179.00.

صانع طعام كنوود سعر الحبة 269.00 ريال بدلاً من 349.00 ريال.

طقم قدور ترويست مكون من 10 قطع، بسعر 155.00 ريال بدلاً من 199.00 ريال.

طقم عشاء ديفا أوبل مكون من 44 قطعة، بسعر 110.00 ريال بدلاً من 149.00 ريال. أواني المطبخ والمستلزمات الشخصية من أسواق العثيم شواية باربكبو صغيره، بسعر 64.95 ريال بدلاً من 82.95 ريال.

مضخة سفاري إليكترونية، بسعر 22.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

توصيلة كهربائية الفنار، 3 متر بسعر 44.95 ريال بدلاً من 74.00 ريال.

كرسي رحلات، سعر القطعة 39.95 ريال بدلاً من 52.95 ريال.

فرش رحلات متنوع سعر القطعة 19.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال. أجهزة كهربائية مطبخية متنوعة من أسواق العثيم فرن كهربائي ATC، سعة 60 لتر بسعر 379.00 ريال بدلاً من 469.00 ريال.

محضرة القهوة متوفرة بلون أسود ماركة أريني، بسعر 339.00 ريال بدلاً من 479.00 ريال.

عصارة كليك أون، تعمل بقوة 600 وات، بسعر 99.00 ريال بدلاً من 159.00 ريال.

قطاعة كهربائية من دوتس، تعمل بقوة 300 وات، بسعر 39.00 ريال بدلاً من 69.00 ريال.

غلاية ستانلس ستيل من جيباس، بسعر 59.00 ريال بدلاً من 89.00 ريال. شاشات تلفزيونية من أسواق بنده وخدمة التوصيل والتركيب مجاناً تلفزيون سكاي وورث جوجل، حجم الشاشة 65 بوصة بسعر 2599.00 ريال بدلاً من 3499.00 ريال.

تلفزيون TCL، حجم الشاشة 50 بوصة بسعر 1499.00 ريال بدلاً من 2299.00 ريال.

تلفزيون دورا، حجم الشاشة 58 بوصة بسعر 1399.00 ريال بدلاً من 2599.00 ريال.

تلفزيون تي سي ال، حجم الشاشة 55 بوصة بسعر 1799.00 ريال بدلاً من 3099.00 ريال.

تلفزيون TCL، حجم الشاشة 70 بوصة بسعر 2999.00 ريال بدلاً من 4089.00 ريال.

حصري للأعضاء تلفزيون توشيبا سمارت، حجم الشاشة 58 بوصة، بسعر 2399.00 ريال بدلاً من 3099.00 ريال. عمر شويل - جدة أقوي العروض من أسواق العثيم وبنده على الأجهزة المنزلية والكهربائية - ثقفني

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