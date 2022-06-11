شوف أقوى العروض و أجدد التخفيضات داخل فروع هايبر بنده في المملكة العربية السعودية ﻻ تفوتك هذه العروض الرائعة

​ أفضل عروض لشهر الصيف داخل هايبر بنده السعودية 11 يونيو 2022 ،خلال فصل الصيف يتم تقديم العديد من العروض والتخفيضات حيث يقبل كثير من الناس على الشراء للإستمتاع و اﻹستفادة بهذه العروض و التخفيضات الرائعة ، وكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن أفضل وأهم العروض الخاصة بشهر الصيف ولكن المقدمة من هايبر بنده السعودية، وذلك لأن هذه العروض هي أفضل وأهم العروض، وخلال هذا الموضوع سأذكر لكم أفضل عروض شهر الصيف داخل هايبر بنده السعودية وذلك خلال شهر يونيو 2022.

​ من هو مؤسس هايبر بنده السعودية؟

داخل المملكة العربية السعودية يوجد عدد كبير من شركات التجزئة الغذائية ولكن أفضل وأهم هذه الشركات هي مجموعة شركات بنده للتجزئة الغذائية، وهذه الشركات تم تأسيسها خلال السبعينات من القرن الماضي، وكان مؤسسها هو رجل الأعمال السعودي حمود البراهيم رحمة الله عليه، وكان من أنجح رجال الأعمال في المملكة والذي عمل في مجموعة من الوظائف المختلفة التي أكسبته الفرصة في النجاح في هذا المشروع وتأسيسه بشكل ممتاز.

​ أفضل عروض لشهر الصيف داخل هايبر بنده السعودية 11 يونيو 2022

خلال كل أسبوع تقوم مجموعة شركات بنده للتجزئة الغذائية بتقديم مجموعة من العروض المختلفة، وهذا الأسبوع تتمثل عروض بنده في الآتي:

• يوجد داخل عروض بنده لهذا الأسبوع مقلاة جرانيت غير لاصقه مع غطاء مستر كوك بسعر 55 ريال سعودي.

• مستر كوك مقلاة الكريب غير لاصقة بسعر 85 ريال سعودي.

• مستر كوك مقلاة عميقة جرانيت غير لاصقة بسعر 65 ريال سعودي.

• زمزمية مياه ستيل بمقبض شاها بسعر 95 ريال سعودي.

• عصارات سنكور بسعر 159 ريال سعودي.

• كينوود عصارة 1 لتر بسعر 89 ريال سعودي.

• قدر ضغط كهربائي بلس ثمانية لتر سعره 329 ريال سعودي.

• قلايه بدون زيت بالسون 5 لتر بسعر 319 ريال سعودي.

• سنكور قلايه بدون زيت 2 كيلو جرام بسعر 159 ريال سعودي.

• خلاط كليك أون 350 وات بسعر 59 ريال سعودي.

• كليك أون خلاط يدوي 300 وات بسعر 349 ريال سعودي.

• خلاط سنكور 1 لتر السعر 89 ريال سعودي.

• خلاط مع وعاء كولين 150 وات بسعر 69 ريال سعودي.

• خلاط يدوي كينوود 6 ساعات بسعر 94 ريال سعودي.