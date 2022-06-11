نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف إسترجع 50% من مشترياتك من أسواق عبد الله العثيم بأسعار مخفضة في المقال التالي

للأسبوع الثالث على التوالي تستمر أسواق عبد الله العثيم بتقديم العروض الأسبوعية بأسعار مخفضة حيث يمكنكم إسترجع 50% من مشترياتكم من أسواق العثيم عند التسوق، كما يمكنكم الحصول على بطاقة سنابل الخير بقيمة 100 ريال لتحصلون بها على عروض خاصه ومميزه أو أرسلها لمن تحب ليستمتع بالتسوق والشراء من خلال جميع فروع العثيم. إسترجع 50% من مشترياتك من أسواق العثيم بأسعار مخفضة سكر الأسرة ناعم 5 كيلو، بسعر 13.95 ريال بدلاً من 19.50 ريال.

عبوة التوفير من ليبتون، 200 كيس، سعر 21.95 ريال بدلاً من 39.25 ريال.

أرز تاج محل مزه هندي، وزن الكيس 5 كيلو بسعر 28.95 ريال بدلاً من 42.95 ريال.

مكرونة تريفا سباغتي، وزن الكيس 400 جرام، بسعر 1.95 ريال بدلاً من 2.95 ريال.

3 حبات تونة تريفا خفيف وزن الحبه 170 جرام، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 15.75 ريال. قسم اللحوم الطازجة والبقالة المتنوعة من أسواق عبد الله العثيم لحم عجل بلدي بدون عظم طازج سعر الكيلو 56.95 ريال.

لحم عجل بلدي بالعظم طازج، سعر الكيلو 45.95 ريال.

لحم حاشي بدون عظم، سعر الكيلو 37.95 ريال.

مكدوس سعر الكيلو 22.85 ريال.

زيتون أسود جامبو سما اسباني سعر الكيلو 17.95 ريال.

جبن فيتا بالزيتون الأخضر، سعر الكيلو 16.95 ريال.

مرتديلا النعمة بقري سادة، سعر الكيلو 24.95 ريال.

زبده صفراء ماريتا غير مملحة، سعر الكيلو 10.50 ريال.

لبنه فوود جايت هنغاري، وزن الحبة 2.75 جرام، سعر العلبه 57.75 ريال.

لبنه فوود جايت هنغاري، سعر الكيلو 20.95 ريال. قسم المعلبات والمجمدات من أسواق عبد الله العثيم متنوعة من السنبلة، جلاش، كنافة، بقلاوة، سعر الحبة 5.95 ريال بدلاً من 9.75 ريال.

عسل الشفاء طبيعي وزن الحبة 750 جرام، بسعر 37.95 ريال بدلاً من 60.00 ريال.

عسل الشفاء غابه سوداء، وزن الحبة 500 جرام، بسعر 59.95 ريال بدلاً من 95.95 ريال.

عرض خاص شبيه جبن بوك كريم 2 قطعة × 900 جرام، بسعر 45.95 ريال بدلاً من 57.50 ريال.

شبيه جبن كرافت أصليه 2 قطعة × 870 جرام، بسعر 45.95 ريال بدلاً من 58.95 ريال.

ستربس دجاج أمريكانا حار، وزن الكيس 750 جرام، بسعر 28.95 ريال بدلاً من 40.85 ريال.

فيليه الدجاج الحار أمريكانا وزن العبوة 420 جرام، بسعر 16.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال.

البقرات الثلاثه شبيه جبن موت ريلا مبشور وزن الكيس 800 جرام، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 42.50 ريال. عمر شويل - جدة إسترجع 50% من مشترياتك من أسواق عبد الله العثيم بأسعار مخفضة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف إسترجع 50% من مشترياتك من أسواق عبد الله العثيم بأسعار مخفضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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