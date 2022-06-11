نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطير جدا انقذ نفسك وأولادك قم بوضع عملة معدنية في الثلاجة قبل مغادرة المنزل في المقال التالي
مغادرة المنزل أمر طبيعي يحدث في جميع الأسر فقد يتم غلق المنزل لعدة أيام لأمر ما وترك جميع الأطعمة داخل الفريزر الخاص بالثلاجة، وعند العودة إلى المنزل يتم استخراج كل الأطعمة سواء لحوم أو خضروات وطهيها بشكل مباشر، بدون علم إذا كان قد حدث خلال هذه المدة انقطاع في التيار الكهربائي أم لم يحدث، وهذا بالفعل قد يكون سبب لحدوث الكثير من الأمراض الخطيرة عند تناول هذه الأطعمة، لذلك الآن سوف نعرض لكم طريقة سحرية لاكتشاف انقطاع الكهرباء خلال هذه المدة بكل سهول.
طريقة مميزة لاكتشاف انقطاع التيار الكهربائي أثناء مغادرة المنزل
بالفعل هناك طريقة سحرية يمكن من خلالها معرفة إذا كان تم انقطاع الكهرباء في المنزل أم لا وهل كانت المدة طويلة حتى تؤدي إلى فساد هذه الأطعمة كل ذلك يمكن التعرف عليه من خلال اتباع الاتي:
- في البداية يتم إحضار كوب بلاستيكي مناسب كبير الحجم.
- يضاف بداخل هذا الكوب قطعة من الثلج أو يتم وضع المياه في الكوب وتركها في الفريزر حتى تتجمد ثم يتم وضع إحدى العملات المعدنية على سطح الكوب.
- يترك هذا الكوب بالعملة داخل الفريزر.
- بعد العودة إلى المنزل يتم النظر قبل طهي الطعام واستخدامه إلى هذه العملة فإذا كانت كما هي على سطح الكوب المثلج فهذا يدل صلاحية جميع الأطعمة بدون حدوث أي نقطاع في الكهرباء.
- أما إذا وجدت العملة بمنتصف الكوب أو في الاسفل فهذا يدل على انقطاع الكهرباء ومكان العملة هو الذي يوضح مدة الانقطاع إذا كانت كبيرة فسوف تكون في القاع لأن الثلج سوف يذاب بسبب انقطاع التيار عن الثلاجة ومن ثم تتحرك العملة الى أسفل، وعند عودة الكهرباء يتجمد الماء مرة أخرى وتثبت العملة في مكانها، وفي هذه الحالة لا ينصح باستخدام الأطعمة الموجودة لأنها سوف تكون بالفعل قد فسدت.
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