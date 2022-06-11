خطير جدا انقذ نفسك وأولادك قم بوضع عملة معدنية في الثلاجة قبل مغادرة المنزل

مغادرة المنزل أمر طبيعي يحدث في جميع الأسر فقد يتم غلق المنزل لعدة أيام لأمر ما وترك جميع الأطعمة داخل الفريزر الخاص بالثلاجة، وعند العودة إلى المنزل يتم استخراج كل الأطعمة سواء لحوم أو خضروات وطهيها بشكل مباشر، بدون علم إذا كان قد حدث خلال هذه المدة انقطاع في التيار الكهربائي أم لم يحدث، وهذا بالفعل قد يكون سبب لحدوث الكثير من الأمراض الخطيرة عند تناول هذه الأطعمة، لذلك الآن سوف نعرض لكم طريقة سحرية لاكتشاف انقطاع الكهرباء خلال هذه المدة بكل سهول.

طريقة مميزة لاكتشاف انقطاع التيار الكهربائي أثناء مغادرة المنزل

بالفعل هناك طريقة سحرية يمكن من خلالها معرفة إذا كان تم انقطاع الكهرباء في المنزل أم لا وهل كانت المدة طويلة حتى تؤدي إلى فساد هذه الأطعمة كل ذلك يمكن التعرف عليه من خلال اتباع الاتي: