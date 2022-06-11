بفص ثوم واحد تخلصي من الصراصير والنمل والناموس نهائي بلا عودة وصفه لاتخطر علي بال العفريت

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عمر شويل - جدة خلال فصل الصيف يتم البحث عن طريقة التخلص من الناموس والحشرات والذباب نهائياً، حيث يعد من أكثر شهور السنة التي تنتشر تلك الحشرات الطائرة خاصة مع الارتفاع في درجات الحرارة، حيث لابد من التخلص منها بشكل نهائي لأنها تتسبب في انتقال أمراض خطيرة للغاية على جسم الإنسان مثل الملاريا والحمى بأنواعها وقد تتسبب إلى الوفاة في بعض الحالات أصحاب المناعة الضعيفة، كما أن البعض الأخر يصاب بالأعراض النموذجية ويمثلون الأغلبية وتلك الأعراض عبارة عن الحكة نتيجة لدغة تلك الحشرات لجسم الإنسان، وعلى الرغم من انتشار المبيدات الحشرية إلا أن الكثير لا يفضلها لاحتوائها على مواد كيميائية.

التخلص من الناموس والحشرات والذباب نهائياً

من خلال فص ثوم ومسمار ستحصلين على الراحة الكاملة والإطمئنان نحو عدم التعرض لدغات الحشرات الطائرة، خاصة الناموس فالثوم ذو رائحة نفاذة ينفر منها الحشرات مبتعدين عن أماكن تواجده ويمكن استخدامه بعدة طرق منها دق فصوص من الثوم في أعلى حوائط الغرفة، أو طحن فصوص الثوم وسلقها في الماء، ثم وضعه بداخل بخاخة والرش منه في جميع أرجاء الغرفة.

طرق التخلص من الناموس والحشرات للأبد

قد لا يفضل البعض استخدام الثوم في التخلص من الحشرات الطائرة، ولكن توجد طريقة أخرى للتخلص من تلك المشكلة وهو زيت اللافندر ويمكن جلبه من العطار ويتميز برائحته العطرة والجميلة، ويتم استخدامه من خلال رشة بواسطة بخاخة في جميع أرجاء المنزل، فهو يعطي استخدامين في آن واحد التخلص من الحشرات وتعطير المنزل أيضاً.

النعناع من المكونات المتواجدة في أي بيت ويمكن استخدامها للتخلص من تلك المشكلة من خلال استخلاص زيت النعناع عن طريق غليه في قليل من الماء ووضعه بعد التصفية في زجاجة بخاخة ويتم الرش مساءاً وصباحاً ليتم أبعاد تلك الحشرات المزعجة عن منزلك للأبد.

استخدام البخور للتخلص من الناموس

يمكن التخلص من الناموس بشكل سريع من خلال البخور، حيث يتم تعليقه بأحد جوانب المنزل ومن ثم إشعاله من الطرف لتعمل رائحته على التخلص من تلك الحشرات لاحتوائها على زيوت عطرية نفاذة تسهم في إبعادها عن المنزل