لو عندك زيت محروق اوعى ترميه تعالى أقولك علي مشروع مربح هيكسبك دهب في 10 دقائق بس

تتخلصي من الزيت المحروق حيث تتعدد استخدامه من خلال إعادة تدويره ليكون صالح مرة أخرى للاستعمال، فعلى الرغم من أن تلك الزيوت قد خسرت الكثير من خصائصها أثناء استعمالها، إلا أنه من الممكن الحصول على استخدام جديدة لها، كبرى الدول الصناعية تضع إعادة تدوير الأشياء في مقدمة اهتمامها لما له من توفير كبير يعود بالإيجاب على اقتصاد الدولة بالأخير، خاصة السلع الاستراتيجية مثل الزيت، كما أن التخلص منه في الأحواض يؤدي مع الوقت إلى تراكم الدهون داخل مصارف الصرف الصحي وتعرضها للانسداد مما يشكل خطر بالغ على الوضع الصحي للإنسان.

استخدامات الزيت المحروق بالبيت

بعد الانتهاء من استعمال الزيت في الطهي تحتار ربة المنزل في كيفية التخلص منه، ولكن ظهر له العديد من الاستخدامات التي يمكن من خلاله الحصول عليها وبأقل تكلفة، كما يمكن إعداد مشروعك الخاص من خلاله، وفيما يلي أهم استخدامات الزيت المستعمل في البيت:

تتعرض بعد المفصلات المعدن إلى صعوبة في الاستخدام ويمكن تلينها من خلال وضع قليل من الزيت عليها وتحريكها مرة أخرى ليصبح استخدامها أسهل.

يمكن استخدامه مع الأدوات المعدنية والأسطح لمنع تكون الصدأ عليها.

تلميع أثاث المنزل الخشبي مع مرور الوقت يتعرض الأثاث للبهتان ومع استخدام الزيت ممزوج ببعض الخل ومسحه يتم عودة رونقه اللامع مرة أخرى.

تنظيف السيارات من خلال وضع قليل منه على فوطة من القطن ثم يتم مسح السيارة به لتصبح لامعة مرة أخرى.

صناعة سائل تنظيف الصحون، وتعتبر من أهم استخدامات الزيت المستعمل أو المحروق حيث من الممكن إنشاء مشروع منزلي قائم على صناعته، ونوضح بالتفصيل طريقة عمله في الفقرة التالية.

تحويل الزيت المستعمل إلى سائل صابون

حتى نتمكن من تحويل الزيت المستعمل إلى سائل تنظيف الصحون والأطباق، لابد من توافر المكونات التالية حتى يتم عمله:

خمسة أكواب من الزيت المستعمل.

ربع كيلو بوتاس.

كوب من الدقيق.

طبق عميق.

ماء

طريقة عمل سائل تنظيف الصحون بالمنزل

في البداية يتم وضع البوتاس في الطبق وإضافة بعضاً من الماء إليه مع التقليب حتى الذوبان.

نقوم بسكب الزيت المستعمل بعد أن يتم تصفيته جيدا، ويتم الإضافة مع التقليب المستمر بواسطة ملعقة من الخشب أو البلاستيك.

يتم إضافة الدقيق بشكل تدريجي إلى الخليط حتى يتم الحصول على قوام الصابون المطلوب.