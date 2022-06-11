شوف لولو هايبر ماركت تخفيضات كبرى على الأجهزة المنزلية lulu hypermarket

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لولو هايبر ماركت يقدم مجموعة مميزة من العروض والتخفيضات الكبرى على التجهيزات المنزلية والإلكترونيات، يمكنك شراء ما تحتاجه لتأسيس منزلك من الأجهزة الكهربية، حيث يعرض هايبر لولو غسالات الملابس، غسالات الصحون، الثلاجات، المكانس الكهربية والخلاطات والقلايات الهوائية بالإضافة إلى محضرات الطعام والمكيفات التي لا غنى عنها في أيام فصل الصيف الحارة، تستطيع الحصول على خصومات كبيرة من لولو ماركت وتوفير مبالغ كبيرة من المال، وفي السطور التالية بعض من العروض المتوفرة هذا الأسبوع على الشاشات الذكية والعديد من الأجهزة الكهربائية الأخرى بأقل أسعار من لولو. لولو هايبر ماركت يقدم هايبر لولو عروض خاصة على منتجات شركة أيكون للأجهزة الكهربية والإلكترونية مثل: جهاز صانع الشاباتي من أيكون لون فضي وأسود يمكنك شراؤه والاستفادة من خصم بقيمة أربعة وأربعين ريال سعودي، حيث يعرض مقابل 145 ريال بدلاً من 189 ريال.

خلاط أيكون مع مطحنة وثلاث كاسات يعمل بقوة 550 واط مقابل 195 ريال بدلاً من 219 ريال. احصل على خصم بقيمة واحد وثلاثين ريال سعودي على خلاط أيكون اليدوي المعروض بسعر 45 ريال بدلاً من 76 ريال. وعاء الماء الساخن الكهربائي سعة لتر ونصف بسعر 159 ريال بدلاً من 199 ريال. لولو اشتري شاشة أيكون الذكية عالية الوضوح مقاس 55 بوصة مقابل 1499 ريال بدلاً من 2399 ريال، ووفر مبلغ 900 ريال سعودي. احصل على شاشة ذكية عالية الوضوح أيكون ألترا اتش دي 58 بوصة بسعر 1399 ريال بدلاً من 2499 ريال ووفر مبلغ ألف ومائة ريال سعودي.

يونيفرسال سوار ذكي بسعر 29 ريال بدلاً من 59 ريال.

جهاز كمبيوتر الكل في واحد من أيكون 23.8 بوصة كور أي 3 بسعر 1499 ريال بدلاً من 1699 ريال بخصم نقدي 200 ريال سعودي. هايبر لولو عرض على شاشة سامسونج الذكية ألترا اتش دي عالية الوضوح مقاس 55 بوصة بسعر 2749 ريال بدلاً من 3999 ريال، بخصم نقدي 1250 ريال سعودي.

وفر مع لولو هايبر ماركت واحصل على شاشة سوني ذكية جوجل عالية الوضوح مقاس 75 بوصة مقابل 5499 ريال بدلاً من 7299 ريال، واحصل على خصم بقيمة 1800 ريال. احصل على خصم بقيمة ألف وخمسمائة ريال سعودي عند شراء شاشة باناسونيك ذكية عالية الوضوح أندرويد 55 بوصة مقابل 2399 ريال بدلاً من 3899 ريال. عمر شويل - جدة لولو هايبر ماركت تخفيضات كبرى على الأجهزة المنزلية lulu hypermarket - ثقفني

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