شوف عروض لولو هايبر والعثيم المميزة والمتنوعة على الهواتف ومختلف الأجهزة بخصومات مذهلة لا تفوتها

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عروض لولو هايبر والعثيم تعتبر متاجر لولو هايبر ومتاجر العثيم من أشهر المتاجر في المملكة العربية السعودية. حيث تضم كلاً من متاجر لولو هايبر والعثيم الآلاف والآلاف من المنتجات المختلفة التي تتميز بجودتها العالية ويبحث عنها كل كبير وصغير في كل مكان. حيث يتواجد لديهم أفضل السلع الغذائية من أرز وزيت، وكذلك أفضل الأجهزة المختلفة بتخفيضات هائلة لا تفوت العرض. عروض لولو هايبر والعثيم على أحدث الهواتف الذكية بخصومات مذهلة اشتري جوال لافا واي 40 من العثيم بشاشة مقاسها 5 بوصة، ىتعمل بنظام أندرويد من الجيل الرابع. كما يحتوي على بطارية سعتها 2500 مللي أمبير، برامات سعتها 1 جيجا بايت، وذاكرة داخلية سعتها 32 جيجا بايت. للحبة بسعر 255 ريال سعودي.

خصم 400 ريال على شاشة امبكس سمارت، يتوفر به شاشة حجمها 65 بوصة، تلفزيون ذكي. كما يتوفر بها خدمة واي فاي، ويتميز بدقة فور كي الترا اتش دي. بسعر 1799 ريال بدلاً من 2199 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر والعثيم المميزة والمتنوعة على الهواتف ومختلف الأجهزة بخصومات مذهلة لا تفوتها - ثقفني

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