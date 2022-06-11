نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجله عروض بنده اليوم السبت 11 يونيو 2022 خصومات غير مسبوقه ولمده 24 ساعه فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض بنده اليوم من اقوي العروض التي تقدمها متاجر بنده في كل أسبوع حيث تحتوي علي جميع المنتجات والسلع الغذائية والتي لا غني عنها حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال كافه المنتجات بأسعارها كي تتعرفوا عليها وتستفيدوا منها قبل انتهاء العرض من خلال مجله العروض التي سوف نقدمها لحضراتكم كي تستفيدوا منها لذالك لا تفوتكم وسارعوا في الحصول علي عروض بنده اليوم قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه.

عروض بنده اليوم

تشمل عروض بنده الفواكه الطازجة والتي يحبها كافه الأشخاص من الصغار والكبار وجميع أنواع الخضار أيضا حيث تحتوي علي الموز والبطيخ والمشمش وأيضا الفراولة والتين والبرتقال بأسعار مخفضه للغايه حيث تصل إلي نصف الثمن كي يستفيد الجميع من تلك المنتجات كما تقدم أيضا اللحوم والدواجن والأسماك بكافه أنواعها بأسعار مخفضه كي يسفتيد جميع الأشخاص من تلك السلع والتي تستمر حتي نهاية الأسبوع.

مجله عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده علي كافه المستلزمات الشخصية الخاصة بالرجال والنساء حيث تقدم كافه أنواع الملابس وأيضا الأحذية وكافه مشتملات الأطفال أيضا كما تقدم في عروضها اليومية والأسبوعية جميع مستحضرات التجميل والمعقمات وأيضا تحتوي علي جميع المنظفات والتي تحتاج إليها كل السناء في تنظيف الملابس والأطباق وغيرها كما تقدم أيضا الشامبو والزيوت للشعر والكريمات للبشره.

تحتوي عروض بنده علي جميع أنواع الأسماك حيث تقدمها في العرض الأسبوعي حيث تقدم سمك المزرعة بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو الواحد وأيضا سمك فيليه قاروص بالجلد بسعر 42.95 ريال سعودي وقاروص بحري بسعر 19.95 ريال سعودي وشيم وتونا بسعر 13.95 ريال سعودي فقط وبياض حمام وفيليه السلمون وكنعد كبير وستيك سلمون نرويجي وجبري مطبوخ بأسعار مخفضه.

كما تحتوي ايضا علي جميع انواع الحلويات والبسكويت حيث تشمل الكيك الانجليزي والبسكويت المصري ومعمول بالتمر والدونات المشكله وتورتيلا وكافه انواع المكسرات والبقوليات والجبن حيث تحتوي علي الجوز الامريكي واللوز الابيض والقرفه والفول الكمون وكافه انواع البهارات ايضا وحب ابيض ناعم تركي بسعر 6.95 ريال سعودي فقط وجبن عكاوي وخليط الزبده الغير مملحه واللبنه وجبن شيدر.

عليكم بالاستفاده من هذه التنزيلا وتوفير المال حيث يمكن لكم الطلب اونلاين من خلال الجوال الخاص بك او زياره اقرب فرع لكم حيث يستمر العرض حتي نهايه هذا الاسبوع فقط فسارعوا في الحصول علي ما تحتاجون من ادوات منزليه قبل نفاذ الكميه المحدده حيث ان هناك اقبال غير مسبوق تشهده متاجر ومولات بنده في الفتره الاخيره فسارعوا في الاستفاده قبل نفاذ الكميه من كافه المدن في جده والرياض.

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