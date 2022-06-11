نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات في المقال التالي
عروض العثيم السعودية لا حصر لها على مدار الشهر أي أنه بإمكان العميل تحقيق استفادة كبيوة عند الذهاب إلى أي من الفروع، وذلك لأن الشركة طوال الوقت تحرص على توفير سبل الراحة للعميل بدلا من البحث في عدد من المحال التجارية، وذلك من أجل الحصول على مختلف السلع والمنتجات، ومن هنا سوف نوضح لكم أهم المنتجات التي يتوفر عليها خصومات مميزة.
عروض العثيم السعودية
تعرض أسواق العثيم أحدث ما تنتجه الشركات العالمية الشهيرة التي تصنع الأجهزة الكهربائية المنزلية، وهذه الشركات لها أسماء شهيرة ومتخصصة في هذه الصناعات المتطورة الدقيقة، وهذه المنتجات مثل شاشات التلفاز بكل احجامها والثلاجات والديب فريزر وغسالات الملابس والأطباق والمواقد والأفران المنزلية وأجهزة الميكروويف وأجهزة تبريد وتنقية الهواء.
كما تعرض أيضًا أسواق العثيم أحدث الهواتف النقالة من إنتاج شركات مثل سوني إريكسون، وسامسونج، وموتورولا وتقوم أسواق عبدالله العثيم بعمل عروض كبيرة على كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف النقالة المعروضة في أسواقها، وتقوم بعمل خصومات ضخمة في هذه العروض وهذه العروض إما عروض شهرية أو عروض أسبوعية أو عروض يومية، ويوجد أيضا عروض في الأعياد والمناسبات الخاصة لمساندة الشعب السعودي.
تخفيضات مجلة العثيم السعودية
- احصل من تخفيضات العثيم السعودية على سعر الكيلو جرام من الخيار الطازج ليصبح بسعر 2.75 ريال سعودي بدلًا من 4.95 ريال سعودي.
- احصل من تخفيضات العثيم السعودية على حلاوة شعر نوعها جستينية السادة مقدار كيلو جرام بسعر 16.95 ريال سعودي بدلًا من 18.35 ريال سعودي.
- احصل من تخفيضات العثيم السعودية على الكرتون من المياه نوعها بيرين مقدار 200 مللي بسعر 8.25 ريال سعودي بدلًا من 12 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق العثيم السعودية على أرز الوليمة مزة بسمتي مقدار الكيس 10 كيلو بسعر 89.95 ريال سعودي.
- خصومات أسواق عبدالله العثيم على دجاج دو مجمد وزن الكيس 10 في 1100 جرام بسعر 201.00 ريال سعودي.
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