نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم السبت 11 يونيو 2022 الموافق 12 ذو القعده 1443 عروض اليوم فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم السبت حيث ينتظرها كافه المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية دائما للاستفادة من السلع والمنتجات التي تقدمها بأسعار مميزه ولا تقبل المنافسة حيث نقدمها لكم من خلال هذا المقال الذي سنقدم لحضراتكم من خلاله مله العروض الحصرية التي تحتوي علي كافه المنتجات كي تتعرفوا عليها وعلي أسعارها وتستفيدوا منها قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه من جميع المتاجر والأسواق الخاصة بعبد لله العثيم.

عروض العثيم السبت

تتضمن مولات عبد لله العثيم اقوي التنزيلات حيث يمكن لكم الذهاب لأقرب فرع حيث أن هناك فروع كثيره للغايه داخل المملكة الغربية السعودية يمكن لكم الاستفادة من أي فرع تابع لعبدلله العثيم والاستفادة من عروض العثيم السبت والتي تستمر لمده 24 ساعه فقط في كافه المولات والسوبر ماركت فلا تفوتكم تلك التنزيلات التي لا غني عنها في أي منزل حيث تقدم كافه المواد الغذائية بتنزيلات لا تقبل المنافسه.

مجله عروض العثيم السبت 8 ذي القعده

تحتوي متاجر وأسواق العثيم وأيضا كافه السوبر ماركت علي اقوي المنتجات حيث يمكن لكم الذهاب مع العائله والاستمتاع برحله التسوق حيث يقدم الموظفين لدي العثيم افضل خدمه للمواطنين لذالك لا تفوتكم هذه العروض التي لن تتكرر مره اخري وسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات التي تحتاجون إليها ووفروا المال حيث يستمر العرض ليوم السبت فقط بينما يستمر العرض الأسبوعي وحتي نهاية الأسبوع.

تتضمن مجله عروض العثيم السبت كافه مستحضرات التجميل والكريمات وكافه انواع الزويت والشامبو والتي سنقدمها لكم حيث تحتوي علي شامبو مغذي بسعر 11.95 ريال سعودي فقط وايضا لوشن فاذلين عنايه اساسيه بسعر 24.95 ريال سعودي وشامبو كلير كول سبورت رجالي بسعر 12.95 ريال سعودي فقط ومعجون سيجنال بسعر 5.95 ريال سعودي وشاميو جونسون للاطفال ومنعم للأقمشه ايضا.

تقدم ايضا مزيل العرق وصابون اومو ازرق بسعر 49.50 ريال سعودي فقط كما تشمل ايضا غسول فم شاي اخضر بسعر 21.95 ريال سعودي وكافه الاجهزه المنليه واللازمه لكل منزل حيث تحتوي علي قدر الضغط والفرن الكهربائي ومفرمه لحم ومقلاه بطاطس وقطاعه الخضار ومكيف صحراوي ومكنسه كهربائيه بسعر 249 ريال سعودي فقط وغلايه فيلبيس بسعر 89 ريال سعودي فقط ومروحه للمكتب ومحضر قهوه.

لقد قدمنا لحضراتكم عروض العثيم السبت والتي تتضمن اقوي التنزيلا المميزه والتي لن تجدونها فياي مكان اخر لذالك لا تفوتكم تلك الخصومات التي تقدمها علي جميع السلع الخاصه بها في فروعها في مختلف المدن في المملكه العربيه السعوديه حيث ان هناك اقبال كبير لمعرفه ما تقدمه والاستفاده من كافه السلع قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه حيث يستمر العرض لفتره محدده فقط في كافه المناطق.

عروض العثيم اليوم في فروع المملكة العربية السعودية Al othaim offers