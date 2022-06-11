نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اغراض للتنازل لوجه الله بدون مقابل .. غسالات وقطع أثاث وأدوية ومكملات غذائية للتبرع في المقال التالي

عمر شويل - جدة اغراض للتنازل لوجه الله بدون مقابل .. غسالات وقطع أثاث وأدوية ومكملات غذائية للتبرع، نقدم لكم اليوم متابعتنا الأسبوعية والتي نقوم من خلالها بعرض أغراض مستعملة متوفرة بدون مقابل في السعودية كتبرع أو صدقة للمحتاجين، ولكن نناشد فقط من يحتاج لهذه الأغراض بالتواصل مع أصحابها. نبدأ تقريرنا من مدينة أبها حيث تتوفر مجموعة أدوية خاصة بالتجلطات وإنسداد الشرايين للتنازل لوجه الله، وهي عبارة عن دواء بلافيكس أقراص، دواء تابيوفان أقراص، دواء كارديكور أقراص، أسبرين أقراص، بالاضافة إلى دواء لوديبام أقراص لوجه الله.

اغراض للتنازل لوجه الله بدون مقابل

تتوفر للتنازل لوجه الله بالمدينة المنورة غسالة أوتوماتيك تعبئة علوية باللون الأبيض من شركة سامسونج، الثلاجة بحالة نظيفة ولا تحتاج إلا إلى بعض الإصلاحات البسيطة فقط. كما توفر للتنازل لوجه الله بمدينة مكة المكرمة مكمل غذائي من شركة نسلا نوترسورك فايبر، مع مراعاة الحصول على المكمل لشخص يستخدمه ولكن لا يستطيع شراءه. وتوفر أيضاً للتنازل لوجه الله بمدينة جدة غرفه نوم أطفال عبارة عن سريرين، كومدينو، ودلاب لوجه الله تعالى.

اثاث مجاني لوجه الله

تتوفر للتنازل لوجه الله بمدينة جدة مجموعة منتجات خشبية عبارة عن مكتبة خشبية اللون بني عدد 6 أرفف، مكتبة أحذية تتكون من مسند زجاجي علوي + عدد 1 درج + عدد 3 رف صغير + 4 رف كبير، مع كولسون إستقبال زجاجية به رف سفلي زجاجي للورد، مع عدد 2 مرتبة، بالاضافة إلى برواز حائط خشبي حجم كبير به أسماء الله الحسني للتنازل لوجه الله بدون مقابل.

تتوفر للتنازل صدقة لوجه الله تعالى لمن يحتاجها بمدينة مكة المكرمة مكتبة دراسية خشب ثقيل، اللون مزيج بين الأبيض والأخضر، وتتكون كما بالصور من عدد 2 رف مغلق + عدد 8 رف مفتوح بثلاث أحجام مختلفة، عدد أربعة درج مربع الشكل صغير وعدد 2 درج مستطيل الشكل كبير، اللون الأساسي للمكتبة أبيض و لون الأرفف و الأدراج أبيض وأخضر وهي متوفرة بدون مقابل لوجه الله.

يتوفر حليب ابتاميل رقم 3 مناسب لعمر سنة لم يتم فتحه للتنازل لوجه الله والمكان غرب مدينة الرياض. كما يتوفر للتنازل بالمدينة المنورة مجموعة كنب كبير مزيج بين اللون الكحلي والنبيتي والبيج، التنازل بدون مقابل صدقة لوجه الله تعالى، يتكون من عدد 1 كنبة كبيرة + عدد 1 كرسي كبير بالإضافة إلى ركنة كبيرة أربعة قطع، مع العلم أن جميع قطع الكنب والمساند ( يتجاوز عددها 14) بحالة ممتازة.