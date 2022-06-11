نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم اليوم السبت 11 يونيو 2022 تخفيضات غير مسبوقه لمده 24 ساعه فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني في يوم السبت عروض العثيم اليوم والتي تعد من اقوي العروض التي تقدم في جميع تاجر وأسواق العثيم في كل أسبوع حيث يرغب العديد من المواطنين في مختلف المدن وكافه المقيمين في المملكة العربية السعودية بالاستفادة من المنتجات المتعددة التي تقدمها عروض العثيم اليوم قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه حيث يستمر العرض لفتره محدوده فسارعوا في الاستفادة من التنزيلات الغير مسبوقه التي تقدمها أسواق العثيم.

عروض العثيم اليوم

تتضمن مجله عروض العثيم اقوي التنزيلات علي كافه المنتجات الهامه والتي يحتاج إليها كافه افراد الأسرة حيث تقدم جميع الأجهزة المنزلية بخصومات مذهله كما تحتوي أيضا علي كافه مستحضرات التجميل والملابس والمعقمات والأحذية والجوالات أيضا بمختلف أنواعها وأيضا تحتوي عروض العثيم اليوم علي كافه الأطعمة من فواكه وخضار طازج بسعر مميز للغايه كي يتمكن كافه المقيمين من خارج المملكة العربية السعودية من تلك المنتجات.

مجله عروض العثيم اليوم السبت

تستمر هذه العروض الأسبوعية التي تقدمها أسواق العثيم حتي نهاية الأسبوع في كافه المناطق في جميع مدن المملكة العربية السعودية جده والرياض ومكه حيث تقدم أسواق العثيم دائما عروض يوميه مميزه وعروض أسبوعية بخم يصل إلى نصف الثمن علي كافه المشتريات لذالك لا تفوتكم تلك التخفيضات التي تصل إلى 50% حيث يمكن لكم الاستفادة من هذا العرض من خلال الطلب أونلاين أو زياره اقرب فرع.

تشمل منتجات العثيم التي تقدمها في عرضها الأسبوعي كافه الفواكه الطازجة والتي يفضلها كافه أفراد الأسرة الصغار والكبار حيث تحتوي علي المانجو والكمثري الإفريقي والبطيخ وشمام اردني بسعر 3.45 ريال سعودي فقط والليمون وبخاري حمراء وأيضا تضم الكوسه الخضراء والجزر بسعر 3.95 ريال سعودي والأناناس وكمثري روز ماري أيضا.

كما تحتوي علي كافه أنواع اللحوم الطازجة والتي تقدمها بخصم مميز للغايه حيث تحتوي علي لحم العجل البلدي ولحم العجل البلدي بالعظم أيضا ولحم الحاشي بالعظم بسعر 29.95 ريال سعودي والمربي والجبن بجميع أنواعه والحلويات وكافه أنواع المعلبات الغذائية والزيتون أيضا.

كانت هذه عروض العثيم اليوم والتي قد قدمناها لكم من خلال هذا المقال الذي تضمن اقوي الخصومات المميزه والحصريه والتي لا غني عنها في اي منزل لذالك سارعوا في الحصول علي تلك المنتجات من جميع المعارض والاسواق الخاصه بمتاجر ومولات العثيم في جميع المدن جده والرياض ومكه حيث تعد الكميه محدده للغايه فلا تفوتكم تلك الخصومات التي تصل الي نصف الثمن والتي يقدمها عبدلله العثيم.

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